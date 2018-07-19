В летнем лагере отравились 78 детей

В детском оздоровительном лагере "Орленок" в селе Сосновое Лиманского района на Донетчине отравились 93 человека. Из них 78 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Всего в лагере находились 134 человека.

Потерпевших госпитализировали в больницы городов Лиман, Славянск и Краматорск Донецкой области. Имеют тошноту, слабость, высокую температуру. Жаловаться на плохое самочувствие начали вечером 16 июля.

Причину отравления устанавливают специалисты. По одной из версий, люди ели испорченную пищу.

— Это могла быть ряженка, — говорит директор лагеря Олег Шевченко журналистам "5 канала". — Отравления были и раньше, но медсестры не восприняли их как тревожный сигнал.

Прокуратура Донетчины открыла уголовное осуществление о нарушении санитарных норм. Заведение закрыли.

18 июля премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение профильным ведомствам проверить все детские заведения страны на соблюдение санитарных норм.

13 июля во Львове отравились 25 людей, которые ели в местном заведении быстрого питания "Томаш Кебаб". 22 человека лечились в областной инфекционной больнице.

— Обращались к нам с 13 числа и в течение следующих нескольких дней, — говорит заместитель главного врача Игорь Берник, 39 лет. — Все пациенты были в состоянии средней тяжести. Сейчас большинство выписались. На стационаре — 10 людей, тоже скоро будут дома.

Причиной отравления стала бактерия сальмонелла. Ее обнаружили в блюдах заведения во время лабораторных исследований.

— Там единственная ванна, в которой мыли овощи, мясо, персонал мыл руки. На досках для нарезания разделывали и сырое, и вареное, и те же овощи с мясными продуктами. Это очень опасно, — говорит заместитель директора львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

В "Томаш Кебабе" заявили, что не нарушали процесс приготовления еды. Заведение в настоящий момент не работает.