Графиня купалась в крови молодых девушек

Кровавая графиня Батори убивала и пытала молодых девушек. Оригинал портрета графини Елизаветы Батори 1585 года утрачен, его копия написана в конце 16 в.

Суд над венгерской графиней Элизабет Батори начался 2 января 1611 в замке Битчанский Град, ныне — Словакия. Это был самый громкий процесс того времени. "Кровавую графиню" и ее слуг обвинили в пытках и убийствах от 60 до 600 человек.

Элизабет Батори происходила из знатной дворянской семьи. В детстве девочка болела эпилепсией, страдала от головных болей. В 15 вышла замуж барона Ференца Надасси. Как свадебный подарок Ференц подарил жене Чахтицкий замок и 12 деревень вокруг него. Замок расположен у подножия Малых Карпат, сейчас это территория современной Словакии. От брака родилось шестеро детей. Их воспитывали с первого дня рождения кормилицы.

Супруги были суровыми людьми и не терпели непослушания от подданных. Ференц жестоко пытал пленных, а Элизабет – слуг. Когда умер от загадочной болезни Ференц Надашди, его вдова стала еще более жестокой. Первыми жертвами Батори стали девочки-подростки, дочери местных крестьян. Их якобы увезли на службу в замок. С помощью нескольких надежных служанок, Элизабет развлекалась, истязая девушек клещами, иглами, бритвами, ножами, раскаленными утюгами.

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Крестьянских девушек, которых нанимали на работу, иногда убивали в первую ночь на работе. Одних заставляли есть мясо других, других обливали водой зимой и замерзали до смерти. В подземельях и застенках замка графиня приказала подвесить под потолок железную клетку с лезвиями внутри. Она также установила "Железную деву" – куклу в натуральную величину в форме обнаженной женщины с острыми шипами. Кукла "обнимала" своих жертв и резала их до смерти.

По селам поползли слухи о "Кровавой Элизабет". Крестьяне начали говорить, что она пьет кровь молодых девушек или купается в ней. Это придает ей молодость и бессмертие. Говорили, что в отчаянии она искала девушек знатного происхождения, кровь которых более качественная.

Слуги Елизаветы тайно хоронили трупы в полях и церковных подворьях. Родителям говорили, что их дочь загуляла с новолунием и убежала. В 1610-м убийцы совершили ошибку – четыре тела девушек не зарыли, а бросили и в лесу под замком. Остатки девушек узнали. Начали жаловаться дворянам и священникам. Король поручает своему советнику Дёрдю Турзо провести расследование.

Турзо неожиданно приезжает в замок Чейте, в подземельях нашел изуродованные тела, несколько еще живых девушек со следами пыток. Арестовал графиню Батори и четырех ее подельников. Король Матяш предложил казнить Батори без суда, но Турзо не хотел так наказывать знатную дворянку. Назначил шестидневный судебный процесс.

Саму графиню Элизабет Батори даже не привезли в зал суда. Допрашивали свидетелей и пострадавших, иногда до 35 человек в день. Большинство свидетелей не рассказывали то, что видели сами, а передавали информацию, которую им рассказали. Суд также рассмотрел найденные скелеты и трупы в качестве доказательств.

Точное число жертв Батори неизвестно. На суде слуги говорили об от 100 до 200 жертвах. Некоторые называли 600 жертв за более чем пять лет. Слуг-помощников графини приговорили к смерти. Приговор вынесли немедленно. Судья приказал пожизненно заточить Элизабет в ее замке. Рабочие заделали двери и окна комнаты и оставили небольшое окно для продовольствия. Она умерла спустя три с половиной года.

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