Графиня купалась в крови молодых девушек

 
Ексклюзивы
1/5
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 306
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Просмотров: 3294
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Просмотров: 1872
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 234
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 10314
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4680
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2997
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 756
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
14
11
23
4
18
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии &quot;Галичина&quot;
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше праздновали Новый год - фото
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Как раньше поздравляли с Новым годом - подборка открыток
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
11 Просмотров: 2862
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1458
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1008
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1935
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 720
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
воскресенье, 02 января 2022 08:20

Графиня купалась в крови молодых девушек

  Комментировать
Графиня купалась в крови молодых девушек
Кровавая графиня Батори убивала и пытала молодых девушек. Оригинал портрета графини Елизаветы Батори 1585 года утрачен, его копия написана в конце 16 в.

Суд над венгерской графиней Элизабет Батори начался 2 января 1611 в замке Битчанский Град, ныне — Словакия. Это был самый громкий процесс того времени. "Кровавую графиню" и ее слуг обвинили в пытках и убийствах от 60 до 600 человек.

Элизабет Батори происходила из знатной дворянской семьи. В детстве девочка болела эпилепсией, страдала от головных болей. В 15 вышла замуж барона Ференца Надасси. Как свадебный подарок Ференц подарил жене Чахтицкий замок и 12 деревень вокруг него. Замок расположен у подножия Малых Карпат, сейчас это территория современной Словакии. От брака родилось шестеро детей. Их воспитывали с первого дня рождения кормилицы.

Супруги были суровыми людьми и не терпели непослушания от подданных. Ференц жестоко пытал пленных, а Элизабет – слуг. Когда умер от загадочной болезни Ференц Надашди, его вдова стала еще более жестокой. Первыми жертвами Батори стали девочки-подростки, дочери местных крестьян. Их якобы увезли на службу в замок. С помощью нескольких надежных служанок, Элизабет развлекалась, истязая девушек клещами, иглами, бритвами, ножами, раскаленными утюгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Крестьянских девушек, которых нанимали на работу, иногда убивали в первую ночь на работе. Одних заставляли есть мясо других, других обливали водой зимой и замерзали до смерти. В подземельях и застенках замка графиня приказала подвесить под потолок железную клетку с лезвиями внутри. Она также установила "Железную деву" – куклу в натуральную величину в форме обнаженной женщины с острыми шипами. Кукла "обнимала" своих жертв и резала их до смерти.

По селам поползли слухи о "Кровавой Элизабет". Крестьяне начали говорить, что она пьет кровь молодых девушек или купается в ней. Это придает ей молодость и бессмертие. Говорили, что в отчаянии она искала девушек знатного происхождения, кровь которых более качественная.

Слуги Елизаветы тайно хоронили трупы в полях и церковных подворьях. Родителям говорили, что их дочь загуляла с новолунием и убежала. В 1610-м убийцы совершили ошибку – четыре тела девушек не зарыли, а бросили и в лесу под замком. Остатки девушек узнали. Начали жаловаться дворянам и священникам. Король поручает своему советнику Дёрдю Турзо провести расследование.

Турзо неожиданно приезжает в замок Чейте, в подземельях нашел изуродованные тела, несколько еще живых девушек со следами пыток. Арестовал графиню Батори и четырех ее подельников. Король Матяш предложил казнить Батори без суда, но Турзо не хотел так наказывать знатную дворянку. Назначил шестидневный судебный процесс.

Саму графиню Элизабет Батори даже не привезли в зал суда. Допрашивали свидетелей и пострадавших, иногда до 35 человек в день. Большинство свидетелей не рассказывали то, что видели сами, а передавали информацию, которую им рассказали. Суд также рассмотрел найденные скелеты и трупы в качестве доказательств.

Точное число жертв Батори неизвестно. На суде слуги говорили об от 100 до 200 жертвах. Некоторые называли 600 жертв за более чем пять лет. Слуг-помощников графини приговорили к смерти. Приговор вынесли немедленно. Судья приказал пожизненно заточить Элизабет в ее замке. Рабочие заделали двери и окна комнаты и оставили небольшое окно для продовольствия. Она умерла спустя три с половиной года.

Поддерживаемый турками Влад Дракула одолел Владислава III из династии Басарабов-Данешты и после его смерти вторично стал властелином Валахии 22 августа 1456-го. Правитель княжества Валахия Дракула вместе с 7 тыс. воинов ночью напал на 120-тысячную армию турецкого султана Мехмеда II. Взятых в плен Дракула приказал посадить на кол.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Графиня купалась в крови молодых девушек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Графиня купалась в крови молодых девушек

Самое читаемое
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности 1 Просмотров: 21906
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 16596
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 10719
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 4 Просмотров: 10665
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
7
 7 Просмотров: 10459
История
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
14
 Просмотров: 297
Кубинские революционеры одержали победу
Кубинские революционеры одержали победу
 Просмотров: 306
Археологи нашли самый древний буддийский храм
Археологи нашли самый древний буддийский храм Просмотров: 657
Любитель нашел остатки седьмого чуда света
Любитель нашел остатки седьмого чуда света
 Просмотров: 1530
Ввели налог на окна и кирпич
Ввели налог на окна и кирпич
 Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
11
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
7
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
4
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
3
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
2
"Слуга народа" может изменить название партии — СМИ
Голосов: 20
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть