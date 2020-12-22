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вторник, 22 декабря 2020 10:47

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

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Украинский генерал умер в тюрьме от пыток
Украинский Главный Освободительный Совет наградил Дмитрия Грицая Золотым крестом заслуги УПА посмертно Фото: uinp.gov.ua

22 декабря 1945 года после пыток в пражской тюрьме казнили генерал-хорунжего УПА Дмитрия Грицая - "Перебийноса". Он возглавлял Главный военный штаб УПА.

Мужчина родился на Львовщине в 1907 году. Учился в Дрогобычской гимназии, где руководил ячейкой Пласта, а позже присоединился к Украинской военной организации. Во время учебы во Львовском университете в 1928-м его мобилизовали в польскую армию. Там присоединился к ОУН.

В 1933 году стал руководителем Военной референтуры краевой экзекутивы. Но об этом узнали поляки, которые арестовывали его дважды. Оба раза наказание отбывал в концлагере "Береза Картузская". После освобождения стал членом Революционного провода ОУН(б) и участником II Большого сбора организации. Еще в 1934-м познакомился с будущей женой Марией Козак с Хотина на Ивано-Франковщине. Поженились через 4 года и имели 3 сыновей.

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В 1941-м Грицай возглавил Краевой военный штаб ОУН, где готовили офицеров будущей украинской армии, обустраивали тайники с оружием и боеприпасами. Участвовал в партизанской борьбе против немцев. В конце 1942 года попал в немецкий плен, но подпольщикам удалось вытащить его из львовской тюрьмы на Лонцкого. Продолжил борьбу.

В начале 1945-го возглавил Главный военный штаб, позже получил звание генерал-хорунжего.

Согласно задания Украинской главной освободительной рады, вместе с членом Провода ОУН Дмитрием Маивским должен был прорваться в Германию, чтобы встретиться со Степаном Бандерой и Ярославом Стецько. Но 19 декабря 1945 года они вместе попали в засаду чешской полиции на чехословацко-немецкой границе. Маивский застрелился, Грицая же упекли в тюрьму и добили пытками.

Агенты немецкого гестапо 27 ноября 1942-го расстреляли 52 украинца в поле поселка Старые Ягельницы Чертковского района Тернопольской области. Большинство из них принадлежали к ОУН (б) и были политзаключенными.

Показательная казнь была местью. За 6 дней до этого рефрент пропаганды ОУН (б) Дмитрий Маивский застрелил унтерштурмфюрера СС Герхарда Шарффа и ранил офицера немецкой полиции во Львове. Несмотря на то что Маевский сам был ранен, ему удалось бежать. Тогда уполномоченный гестапо Вилли Вирзинг, прибывший из Берлина, приказал провести децимацию украинских заключенных в тюрьмах Львова и Черткова - казнить каждого десятого.

В этот же день во Львове расстреляли 27 националистов, среди которых были и брат Ярославы Бандеры Лев Опаровский и известный ученый-эколог Андрей Пясецкий.

Сам Маевский продолжал действовать в подполье до 1945-го и был одним одним из инициаторов создания антибольшевистского Блока Народов.

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Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

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