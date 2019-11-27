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среда, 27 ноября 2019 10:28

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

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Агенты немецкого гестапо 27 ноября 1942-го расстреляли 52 украинца в поле поселка Старые Ягельницы Чертковского района Тернопольской области. Большинство из них принадлежали к ОУН (б) и были политзаключенными.

Показательная казнь была местью. За 6 дней до этого рефрент пропаганды ОУН (б) Дмитрий Маевский застрелил унтерштурмфюрера СС Герхарда Шарффа и ранил офицера немецкой полиции во Львове. Несмотря на то что Маевский сам был ранен, ему удалось бежать. Тогда уполномоченный гестапо Вилли Вирзинг, прибывший из Берлина, приказал провести децимацию украинских заключенных в тюрьмах Львова и Черткова - казнить каждого десятого.

В этот же день во Львове расстреляли 27 националистов, среди которых были и брат Ярославы Бандеры Лев Опаровский и известный ученый-эколог Андрей Пясецкий.

Сам Маевский продолжал действовать в подполье до 1945-го и был одним одним из инициаторов создания антибольшевистского Блока Народов.

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Автор: facebook.com/uvr2017
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Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии начала свою работу 21 ноября 1943-го в поселке Будераж - теперь Ровенской области. На ней создали Антибольшевистский блок народов - АБН.

Инициатором выступила ОУН (б). Охрану участников конференции осуществляли отряды УПА. В АБН вошли политические организации народов, находившихся под властью и влиянием СССР.

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Дата
27
ноября

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

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