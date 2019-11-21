Порабощенные Москвой объединились в блок

Ярослав Стецько открыл плакету в Англии на 40-летие существования АБН. Призывала к освобождению порабощенных наций Фото: wikimedia

Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии начала свою работу 21 ноября 1943-го в поселке Будераж - теперь Ровенской области. На ней создали Антибольшевистский блок народов - АБН.

Инициатором выступила ОУН (б). Охрану участников конференции осуществляли отряды УПА. В АБН вошли политические организации народов, находившихся под властью и влиянием СССР.

Активно действовать в период Второй мировой войны блок не мог. Издали только резолюцию, в которой провозгласили совместную борьбу против двух империй - III Рейха и СССР. Через год после официального завершения войны блок реорганизовали в Западной Германии, а уже в 1948-м лидером избрали активного деятеля ОУН и эмигранта Ярослава Стецька. В президиум вошли словак, белорус и литовец.

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Организация устраивала антибольшевистские демонстрации, организовывала пресс-конференции на которых знакомила иностранцев с реальным положением порабощенных в СССР, посылала меморандумы к видным политическим деятелям. Имела собственное периодическое издание "АБН Кореспонденс", выходившее на 3-х языках.

Активное участие в организации принимали почти все славянские народы, а также армяне, грузины, представители прибалтийских стран, туркмены и венгры. Позже, присоединились даже представители Вьетнама и Кубы. Поляки от участия отказались. В 1967 АБН стал соучредителем Всемирной антикоммунистической лиги, которая отстаивала право всех народов СССР и его "политических заложников" на независимость.

АБН самораспустился в 1996-м, так как было признано, что основные задачи выполнены.

Командир УПА Роман Шухевич приказал переформатировать боевые отряды и штабы УПА 3 сентября 1949-го. С этого времени повстанцы перешли к вооруженной борьбе в антикоммунистическом подполье. Через месяц Шухевич инициировал "Обращение воюющей Украины ко всей украинской эмиграции". Призвал ее всеми силами поддержать революционно-освободительное движение в Украине. Но попытки потерпели неудачу.