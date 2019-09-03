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вторник, 03 сентября 2019 10:20

Воины обратились к украинцам за рубежом

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Воины обратились к украинцам за рубежом
Воины УПА перешли в антикоммунистическое подполье в 1949-м Фото: politforums.net

Командир УПА Роман Шухевич приказал переформатировать боевые отряды и штабы УПА 3 сентября 1949-го. С этого времени повстанцы перешли к вооруженной борьбе в антикоммунистическом подполье.

Через месяц Шухевич инициировал "Обращение воюющей Украины ко всей украинской эмиграции". Призвал ее всеми силами поддержать революционно-освободительное движение в Украине.

"Уже прошло 4 года, как закончилась война в Европе. Но не закончилась она в Украине. Здесь кипит жестокая борьба, не утихают стрелы, не гаснут пожары. На фабриках и заводах, в школах и учреждениях, в лесах и горах, в далекой Сибири и Казахстане стоит украинский народ на освободительных баррикадах. Стоит окровавленный, но непокоренный. Исполненный ненависти к плену и рабству ", - писали деятели в обращении.

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Эмигрантов восприняли как боевиков освободительного дела, которые откроют фронт в Европе и Америке. Они должны были доказать миру, что все порабощенные народы упорно и мужественно борются против СССР. И что его уничтожение это необходимость.

Но попытки потерпели неудачу. Обращение указывало на катастрофическую нехватку сил в самой Украине. Роман Шухевич погиб в бою с подразделениями МГБ СССР 5 марта 1950-го. Отдельные группы повстанцев сопротивлялись до 1960-го.

III Чрезвычайный Сбор ОУН состоялся 21 августа 1943 года. Поскольку глава организации Степан Бандера находился в немецком концлагере, председателем избрали Романа Шухевича. На съезде утвердили план по организации повстанческих вооруженных формирований. Важнейшей задачей объявили борьбу против "двух оккупантов-империалистов" - СССР и III Рейха. Новому лидеру удалось преодолеть противоречия, по активизации действий УПА на большевистском фронте

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Дата
03
сентября

Воины обратились к украинцам за рубежом

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