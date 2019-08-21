Националисты изменили лидера

Новым лидером ОУН выбрали Романа Шухевича Фото: kp.ua

III Чрезвычайный Сбор ОУН состоялся 21 августа 1943 года. Поскольку глава организации Степан Бандера находился в немецком концлагере, председателем избрали Романа Шухевича.

На съезде утвердили план по организации повстанческих вооруженных формирований. Важнейшей задачей объявили борьбу против "двух оккупантов-империалистов" - СССР и III Рейха.

Новому лидеру удалось преодолеть противоречия, по активизации действий УПА на большевистском фронте. Часть повстанцев считали, что это приведет к "массовому уничтожению украинцев". Шухевичу удалось разработать мероприятия по развитию структур и тыла повстанцев. Также подавил попытки УПА взять превосходство над ОУН. УПА хотела стать "единственной суверенной властью на освобожденных землях Украины"

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"Мы находимся накануне великого часа национальных революций, которые положат конец злодейским войнам империалистов и сотрут с лица земли тюрьмы народов империи, - говорилось в постановлении сбора. - ОУН ведет решительную борьбу против интернационалистических и фашистских программ и политических концепций, поскольку они являются захватническим инструментом политики империалистов. Поэтому ОУН борется против русского коммунизма и немецкого национал-социализма".

При Романе Шухевиче состоялась демократизация политических основ организации. Она постановила:

1. Передать земли крестьянам, а заводы рабочим;

2. Установить 8-часовой рабочий день и справедливую оплату труда;

3. Отменить стахановскую схему и социалистические соревнования;

4. Ввести обязательное общее среднее образование и обеспечить свободный доступ молодежи во все учебные заведения;

5. Ввести социальное страхование по-старости, болезни и несчастным случаям;

6. Обеспечить свободу слова, мысли, вероисповедания в том числе и нацменьшинствам;

7. Установить равенство всех граждан Украины перед законом.

Во Львове презентовали книгу историка Андрея Совы "Роман Шухевич в общественно-политической жизни Западной Украины 1920-1939 гг .: воспоминания, документы, фотографии". Работа рассказывает о другом Шухевиче - пластуне, спортсмене, музыканте, шахматисте, альпинисте. Издание является истоковедческим, в нем содержатся воспоминания тех, кто был знаком с Шухевичем, редкие фото и документы, некоторые из них впервые опубликованы.