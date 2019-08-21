Националисты изменили лидера

III Чрезвычайный Сбор ОУН состоялся 21 августа 1943 года. Поскольку глава организации Степан Бандера находился в немецком концлагере, председателем избрали Романа Шухевича.
На съезде утвердили план по организации повстанческих вооруженных формирований. Важнейшей задачей объявили борьбу против "двух оккупантов-империалистов" - СССР и III Рейха.
Новому лидеру удалось преодолеть противоречия, по активизации действий УПА на большевистском фронте. Часть повстанцев считали, что это приведет к "массовому уничтожению украинцев". Шухевичу удалось разработать мероприятия по развитию структур и тыла повстанцев. Также подавил попытки УПА взять превосходство над ОУН. УПА хотела стать "единственной суверенной властью на освобожденных землях Украины"
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"Мы находимся накануне великого часа национальных революций, которые положат конец злодейским войнам империалистов и сотрут с лица земли тюрьмы народов империи, - говорилось в постановлении сбора. - ОУН ведет решительную борьбу против интернационалистических и фашистских программ и политических концепций, поскольку они являются захватническим инструментом политики империалистов. Поэтому ОУН борется против русского коммунизма и немецкого национал-социализма".
При Романе Шухевиче состоялась демократизация политических основ организации. Она постановила:
1. Передать земли крестьянам, а заводы рабочим;
2. Установить 8-часовой рабочий день и справедливую оплату труда;
3. Отменить стахановскую схему и социалистические соревнования;
4. Ввести обязательное общее среднее образование и обеспечить свободный доступ молодежи во все учебные заведения;
5. Ввести социальное страхование по-старости, болезни и несчастным случаям;
6. Обеспечить свободу слова, мысли, вероисповедания в том числе и нацменьшинствам;
7. Установить равенство всех граждан Украины перед законом.
Во Львове презентовали книгу историка Андрея Совы "Роман Шухевич в общественно-политической жизни Западной Украины 1920-1939 гг .: воспоминания, документы, фотографии". Работа рассказывает о другом Шухевиче - пластуне, спортсмене, музыканте, шахматисте, альпинисте. Издание является истоковедческим, в нем содержатся воспоминания тех, кто был знаком с Шухевичем, редкие фото и документы, некоторые из них впервые опубликованы.
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