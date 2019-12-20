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суббота, 21 декабря 2019 08:20

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

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Самолет-рекордсмен сделали в Украине
"Мрию" построили на государственном предприятии "Антонов". Фото: ВВС

Опытный образец самого большого самолёта в мире Ан-225 "Мрия" совершил первый полет 21 декабря 1988 года с максимальной взлетной массой более 500 000 кг. Имеет длину 84 м, размах крыльев - 88,4 м. высоту- 18,1 м. Вес самалета - 285 т. "Мрию" построили на государственном предприятии "Антонов".

Разработка самолёта началась в 1985 году и продолжалась рекордно короткое время - 3,5 года. Руководил всеми процессами разработки генеральный конструктор Петр Балабуев. "Мрия" создавался для перевозки компонентов ракет-носителей "Энергия" и космического корабля "Буран". К моменту окончания строительства первого Ан-225 все необходимые перевозки были сделаны самолетом ВМ-Т "Атлант". И в программе "Буран" Ан-225 принял участие только перевозкой "Бурана" на Парижский авиасалон в мае 1989 года.

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После распада Советского Союза, в 1994 году самолет наполовину разобрали из-за нехватки финансирования и большую материальную затратность на линии. Однако в 2001 году самолет полностью восстановили. Первый коммерческий полет "Мечта" осуществила 31 января 2002 года из Штутгарта в королевство Оман с грузом 187,5 тонн продовольственных продуктов для американских военных, расположенных в стране.

Всего Ан-225 "Мрия" установил 240 мировых рекордов, что есть абсолютно беспрецедентным случаем в авиации.

Свой первый полет выполнил самолет "Кудашов-1" в Киеве 23 мая 1910 года. Его построил профессор Киевского политехнического института Александр Кудашов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
декабря

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

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