Записали самую популярную песню Второй мировой

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3510
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 765
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1323
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1683
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 801
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2493
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1098
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
23
2
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1179
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1323
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2493
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 891
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 13:00

Записали самую популярную песню Второй мировой

  Комментировать
Записали самую популярную песню Второй мировой
Сестры Эндрюс записали более 400 песен, появились в 15-ти голливудских фильмах. Значительную популярность им принесла композиция Boogie Woogie Bugle Boy, записанная для поддержания боевого духа американских войск в годы Второй мировой войны. Песня стала визитной карточкой трио, музыкальная карьера которого длилась 30 лет и завершилась в 1967-м после смерти одной из сестер. Фото: Discogs

3 января 1941 года американское джазовое трио Сестры Эндрюс в Голливуде записало песню Boogie Woogie Bugle Boy. Журнал Time назвал ее самой популярной песней Второй мировой войны. Занимает шестое место в "Песнях века".

Сестры Эндрюс создали композицию для комедии "Рядовые". Саундтрек номинировали на "Оскар", но проиграли "The Last Time I Saw Paris" из фильма "Lady Be Good".

В 2000 году сингл внесли в Зал славы премии "Грэмми".

Песня упоминается в романе Стивена Кинга "Конец смены" 2016-го, как рингтон на телефоне одной из героинь. Также играет в мини-сериале по произведению Кинга "Сияние" в 1977-м. Дирижировал оркестром сам писатель.

Boogie Woogie Bugle Boy перепевали Кристина Агилера, Кэти Перри, и Мишель Крёбер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие украинские альбомы

Составили рейтинг лучших фильмов ужасов 2020.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Записали самую популярную песню Второй мировой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 14184
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 8361
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 7776
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 6561
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 5112
Культура
Стивен Кинг назвал лучшую экранизацию его произведений
Стивен Кинг назвал лучшую экранизацию его произведений Просмотров: 567
Составили рейтинг лучших фильмов ужасов 2020
Составили рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 Просмотров: 405
Энтони Хопкинс не пьет 45 лет
Энтони Хопкинс не пьет 45 лет Просмотров: 558
Меган Маркл напишет роман
Меган Маркл напишет роман Просмотров: 153
Назвали лучшие украинские альбомы
Назвали лучшие украинские альбомы Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 445
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть