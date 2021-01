Записали самую популярную песню Второй мировой

Сестры Эндрюс записали более 400 песен, появились в 15-ти голливудских фильмах. Значительную популярность им принесла композиция Boogie Woogie Bugle Boy, записанная для поддержания боевого духа американских войск в годы Второй мировой войны. Песня стала визитной карточкой трио, музыкальная карьера которого длилась 30 лет и завершилась в 1967-м после смерти одной из сестер. Фото: Discogs

3 января 1941 года американское джазовое трио Сестры Эндрюс в Голливуде записало песню Boogie Woogie Bugle Boy. Журнал Time назвал ее самой популярной песней Второй мировой войны. Занимает шестое место в "Песнях века".

Сестры Эндрюс создали композицию для комедии "Рядовые". Саундтрек номинировали на "Оскар", но проиграли "The Last Time I Saw Paris" из фильма "Lady Be Good".

В 2000 году сингл внесли в Зал славы премии "Грэмми".

Песня упоминается в романе Стивена Кинга "Конец смены" 2016-го, как рингтон на телефоне одной из героинь. Также играет в мини-сериале по произведению Кинга "Сияние" в 1977-м. Дирижировал оркестром сам писатель.

Boogie Woogie Bugle Boy перепевали Кристина Агилера, Кэти Перри, и Мишель Крёбер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие украинские альбомы