Составили рейтинг лучших фильмов ужасов 2020

В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 фильмов. Фото: скриншот с видео

В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 фильмов. Лидером стал американский фильм "Ад по соседству" режиссера Дэвида Мармора.

Также в тройке лидеров американский комедийный фильм ужасов "Мои волосы" хочет убивать Джастина Симиен и картина канадского производства "Чистота крови", режиссером которой выступил Джефф Барнэби, пишет Variety.

В рейтинг лучших ужастиков также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: "Снеговик", "Под водой", "Кто не спрятался".

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Есть и фильмы, снятые по мотивам сказок: "Гретель и Гензель", "Сторожка", "Реликвия". В список попал триллер "В чужой шкуре", авторы рейтинга назвали его "одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году".

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