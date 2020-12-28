Священник умер после побоев

Григорий Хомишин был епископом Станиславовским с 1904 года Фото: wikimedia

Епископ УГКЦ 78-летний Григорий Хомишин умер в Лукьяновской тюрьме 28 декабря 1945 года. Не выдержал длительных побоев чекистов НКВД.

Мужчина родился в 1867 году в селе Гадинковцы - ныне Тернопольской области. В 1893-м окончил богословский факультет Львовского университета и сразу стал священником. Продолжил обучение в Вене, где за 5 лет получил степень доктора богословских наук. Работал кафедральным служителем в Ивано-Франковске, а в 1902 году стал ректором духовной семинарии во Львове.

В 1904 году митрополит Андрей Шептицкий рукоположил его на епископа Станиславской епархии. Хомишин активно занимался ее развитием, открывал школы и библиотеки. В 1916 году попытался ввести григорианский календарь, чтобы порвать связи с Россией. Несмотря на сопротивление верующих, календарь действовал в епархии 2 года.

Во времена освободительной борьбы присоединился к постройке государства ЗУНР. Призывал украинцев вступать в Галицкую Армию.

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В 1932 году опубликовал труд "Украинская проблема", в котором доказывал, что принятие Русью крещения из Византии, а не из Рима, было большим несчастьем, поскольку в дальнейшем это мешало основным истинам веры стать одновременно принципами поведения верующих в повседневной жизни. В 1933-м обратился к верующим с призывом поддержать внедрение Католической Акции - движения за справедливое решение общественных противоречий. Для этого поддержал религиозное общество "Скала". Позволил ему в каждом приходе закладывать читальни, что привело к конфликтам с украинской "Просвитой".

Впервые Хомишина арестовали после установления контроля СССР над Галицией в 1939 году, но тогда отпустили - после обысков не нашли ничего "подозрительного". В период Второй мировой войны присоединился к спасению евреев, за что арестовали немцы. Очередное решение об его аресте приняли уже советские чекисты 26 марта 1945 года. За пол года до того умер митрополит Андрей Шептицкий и советская власть решила ликвидировать греко-католическую церковь.

Хомишина обвиняли в антисоветской деятельности, сотрудничестве с гитлеровцами и поляками, в поддержке украинских националистов. Его посадили во внутреннюю тюрьму НКВД УССР в Киеве. Во время допросов применяли побои, которые нанесли много вреда и так слабому здоровью. В конце 1945 года его перевели в больницу Лукьяновской тюрьые где и умер. Похоронили на территории тюрьмы или в Быковне.

Беатифицирован в 2001 году Папой Римским Иоанном Павлом II во Львове.

Советская власть арестовала настоятеля Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого во Львове 11 апреля 1945-го. Владыку схватили в Соборе святого Юра. Вместе с ним арестовали епископов Николая Чернецкого, Григория Хомишина, Никиту Будку, Иоанна Латышевского. На всех завели дела об антисоветской деятельности, связях с Ватиканом, иностранными разведками и украинскими националистами. Судьба настоятеля оставалась неизвестной для украинцев до середины 1946 года. Тогда рассказали, что владыку вывезли в Киев. Обвинили во "враждебной деятельности против УССР и сотрудничестве с немецкими оккупантами", обвиняли в том, что публично поддержал Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. Назначили 8 лет Сибирских лагерей, в которых на самом деле пробудет 18.