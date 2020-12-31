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четверг, 31 декабря 2020 20:00

Назвали лучшие украинские альбомы

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Назвали лучшие украинские альбомы
Музыкальный критик Игорь Панасов назвал альбом 13 Waves украинско-нигерийского тандема TVORCHI музыкой мирового уровня. Фото: Instagram

Музыкальные эксперты назвали лучшие украинские альбомы этого года.

TVORCHI - 13 Waves

"Это работа, которая повышает уровень украинской поп-музыки в целом, - пишет главный редактор музыкального интернет-журнала live.Karabas Игорь Панасов. - Каждая из 13 песен - как бурный сюжет. Большинство треков продолжаются две с половиной минуты, но больше и не надо. За это время TVORCHI успевают построить мир, разрушить его, создать вновь, спасти от опасности и бросить все на произвол судьбы, так как время идти дальше - к следующему треку.

Этот альбом - фабрика музыкальных идей, которые как живые существа рождаются на твоих глазах, проживающих насыщенную жизнь и улетают себе в космос, как кометы. Разница лишь в том, что эти кометы можно вернуть назад, нажав репит".

Ragapop - Сяся

"Дебютный EP Сяся сайд-проекта участниц группы Dakh Daughters Русланы Хазиповой, Анны Никитиной и музыканта Антона Очеретяного - Ragapop - это три трека, построенные на поэзии Ивана Франко, - пишет музыкальный обозреватель LiRoom Артем Рисухин. - Мрачноватость группы - это отголосок настоящего, как саундтрек к временам, когда надежды почти и нет. Трио задало очень высокую планку и для себя, и для музыкантов, которые до сих пор копаются в електрофолке. Это не просто шаг от вторичности - это действительно очень самобытный, интересный проект. Будем надеяться, что полноформатная пластинка станет еще большим открытием, но даже сейчас, Сяся - один из лучших релизов года".

Shapoval Sextet - Kobzareva Duma

"Величайшим открытием года для меня стала запись, сделанная на джазовом фестивале в Донецке в 1976-м и впервые обнародована только сейчас благодаря киевскому лейблу "Шукай", - пишет главный редактор Comma Сергей Кейн. - Глава ВИА "Водограй" Александр Шаповал вместе с коллегами доводит до кипения смесь спиричуэлс-джаза, психоделического рока и украинских традиционных мотивов. 24 минуты чистого музыкального удовольствия и мурашки по коже от осознания, при каких условиях это происходило. Секстет Шаповала и сегодня моментально подорвал бы любой мировой фест".

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Ешелон — Колишні Люди

"Это - один из лучших украинских хип-хоп альбомов этого года. Целостное полотно из 11 треков, над которым рэперы Воха и Рома Майк работали 4 года. Атмосфера, флоу, тексты, музыка - ребята идут против трендов и уверенно доказывают, что настоящий хип-хоп живет в крови. Невероятно крутой альбом. Трек "Треба Йти" - настоящий, сука, шедевр", - пишет музыкальный обозреватель СЛУХ Даниил Панимаш.

ЛЬОН — З живого Джерела

"Богатая на молодые и качественные блэк-метал проекты Украина, уже давно, даже в мировом масштабе, превратилась в показатель качества, релизы которой не замечать и не слушать - грех. ЛЬОН - полтавский ванменбенд, созданный одноименным музыкантом, релизы которого выходят на лейбле Sound Fortress. Альбом должен понравиться всем, кто в бесконечном потоке бласт-битов ожидает услышать мелодичные рисунки одной гитары, что где-то примерно представлено на третьем альбоме Ulver "Nattens Madrigal". Смело могу заявить - при других обстоятельствах, так мог бы звучать блэк в начале второй половины 90-х, без культа сырого звука и тотальной преднамеренной деградации саунда. "З живого джерела" имеет крючок, способный подцепить тематически подкованного слушателя с первого прослушивания. Это тот крайне редкий тип альбомов, которые при каждом новом прослушивании открываются с новой стороны ", - пишет рецензент Neformat.com.ua Егор Фелюст.

Люси - Enigma (ambient pop)

"Оба моих альбома года (Люси и Jessie Ware) имеют удивительно очень мало общего с музыкой, которую я обычно слушаю (кроме разве настроения), - пишет лидер группы Stoned Jesus Игорь Сидоренко. - Я не фанат женского вокала, я далек от модных ревайвлов 80-х (Джесси) или 90-х (Люси), но каким-то образом именно эти два релиза задели меня сильнее других в этом странном году. Суть в том, что эти артистки не боятся выставлять напоказ свою уязвимость и открытость, им хочется верить, под них хочется и танцевать, и грустить одновременно. Ну и не могу не отметить прекрасный уровень сонграйтинга, такие хуки Максу Мартину не снились!".

Назвали 10 лучших сериалов 2020 года.

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