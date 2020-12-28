Назвали 10 лучших сериалов 2020 года

5 Место-сериал "Мандалорец" от Disney+. Фото: Netflix

Крупнейший в мире киносайт назвал 10 лучших сериалов года. В список IMDb попали созданные в 2020 году телешоу, которые стали наиболее популярными среди пользователей ресурса.

Рейтинг опубликовали на сайте IMDb.

1 место занял сериал "Пацаны" (The Boys) от Amazon. В этом году как раз стартовал и полностью вышел 2-й сезон. Это американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке на основе одноименного комикса.

2 место получил сериал "Бумажный дом" от Netflix.

3 Место у сериала "Тьма" также от Netflix.

На 4-й строчке оказался сериал "Озарк" от Netflix.

5 Место - сериал "Мандалорец" от Disney+, 2-й сезон которого также недавно завершился.

6 получил минисериал "Ход королевы", который недавно назвали самым популярным художественным сериалом Netflix.

7 Место - сериал "Академия Амбрелла" от Netflix, звезда которого заявила, что считает себя трансгендерным мужчиной.

8 и 9 места заняли сериалы "Мир дикого запада" от HBO Max и "Ведьмак" от Netflix соответственно.

10 место принадлежит сериалу "Корона", который повествует о королевской семье Великобритании.

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Создатели сериала "Корона" на Netflix отказались добавлять предупреждение для зрителей о том, что некоторые сцены являются выдумкой. Создатель "Короны" Питер Морган всегда называл его "воплощением креативного воображения с постоянной борьбой между документальностью и драматургией".