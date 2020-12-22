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вторник, 22 декабря 2020 13:36

Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год

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Шоураннеры &quot;Черного зеркала&quot; показали, как убивают 2020 год
Премьеру ленты запланировали на 27 декабря. Фото: pixabay.com

Netflix выпустил трейлер нового фильма "Смерть 2020-му" - Death to 2020 - от шоураннеров сериала "Черное зеркало". Ленту сняли в жанре, где вымышленные события подают в документальном стиле.

Death to 2020 рассказывает об уходящем году, объединив вымышленные события с реальными архивными кадрами за последние 12 месяцев.

В актерский состав вошли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Лесли Джонс. Они играют вымышленных экспертов: историка, ученого, техдиректора и тому подобное.

Премьеру ленты запланировали на 27 декабря.

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