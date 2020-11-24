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вторник, 24 ноября 2020 13:36

Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix

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Назвали самый популярный мини-сериал на Netflix
Американский драматический мини-сериал сняли по роману фантаста Уолтера Тевиса. Фото: Netflix

"Ход королевы" назвали самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix.

За первые 28 дней его посмотрели рекордные 62 млн пользователей, говорится в сообщении сервиса в Twitter.

Сериал также вошел в топ-10 в 92 странах мира. А Роман, легший в основу сериала, вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после публикации.

Американский драматический мини-сериал сняли по роману фантаста Уолтера Тевиса 1983 года. Создателями выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт. Премьера на Netflix состоялась 23 октября этого года.

Сериал рассказывает историю 15-летней Бет Хармон, которая живет в детском приюте и стремится стать величайшим шахматистом мира. Девушка становится знаменитой после победы на чемпионате США.

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Экземпляр "Детективного комикса" о Бэтмене 1939 года стал самым дорогим в истории. На аукционе его продали за $1,5 млн. Комикс есть одной из 2 имеющихся копий в таком хорошем состоянии.

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