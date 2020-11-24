Комикс о Бэтмене продали с молотка за рекордные $1,5 млн

Экземпляр "Детективного комикса" о Бэтмене 1939 года стал самым дорогим в истории. На аукционе его продали за $1,5 млн.

Комикс стал одной из 2 существующих копий в таком хорошем состоянии. Нереставрированный экземпляр компания Certified Guaranty оценила на отлично, пишет Hollywood Reporter.

"Это едва ли не лучшая копия одного из самых важных изданий комиксов, которые вы когда-либо видели", - сказал вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Барри Сандовал.

Только 5 других невозобновленных комиксов когда-либо получали такую высокую оценку от Certified Guaranty, что делает этот выпуск особенным. За другой экземпляр этого же комикса 10 лет назад на аукционе заплатили $1,075 млн.

Автор: Heritage Auctions

В этом выпуске под названием "Дело о химическом синдикате" от художника Боба Кейна и писателя Билла Фингера речь идет о том, как впервые появился Темный рыцарь или Бэтмен.

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1-й выпуск комикса с героями Marvel 1939 продали на аукционе в Штатах. Покупателю лот обошелся в $1,26 млн, сообщает Heritage Auctions. Героями 1-го выпуска были Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Нэмор.