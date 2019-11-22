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пятница, 22 ноября 2019 11:53

Комикс Marvel за 1,26 миллиона долларов

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Комикс Marvel за 1,26 миллиона долларов
На аукционе продали первый комикс Marvel. Фото: comics.ha.com

Первый выпуск комикса с героями Marvel 1939 продали на аукционе в Штатах. Покупателю лот обошелся в 1,26 миллиона долларов, сообщает Heritage Auctions.

Героями первого выпуска были Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Нэмор. Лишь спустя десятилетия появились популярные песонажи Marvel, о которых сняли фильмы "Человек-паук", "Росомаха" и другие. "Marvel Comics No.1" купили за 10 центов в обычном киоске.

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Предыдущим рекордом по продаже книг-комиксов Marvel был выпуск в 1962 году, где впервые появляется Человек-паук. В 2011 году книгу продали за 1,1 миллиона долларов.

Иллюстратор Патрик Джонс в течение октября ежедневно рисовал разных персонажей вампиров из поп-культуры.

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