Художник в течение месяца ежедневно рисовал другого вампира с поп-культуры

Фото: boredpanda.com

Иллюстратор Патрик Джонс в течение октября ежедневно рисовал разных персонажей вампиров из поп-культуры.

"На протяжении последних 4 месяцев я был по уши в вампирах. Фильмы, сериалы, комиксы, мульты. Я исследовал легенды, читал разные истории. Они имели сходство, но все же были разные. Все это мне нужно было для рисунков к Хэллоуину", - рассказывает художник по boredpanda.com.

В прошлом году, артист впервые принял участие в InkTober. Когда художники со всего мира каждый день октября рисуют рисунки, преимущественно чернилами и выкладывают в соцсети. Так учатся дисциплине и делятся мыслями в сообществах.

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"Тогда моя мама еще была жива. Она постоянно поддерживала мою художественную карьеру. Последняя наша беседа была о замечательном осеннюю пору на Хэллоуин. С тех пор, от ее смерти, я бежал в рисования, как в терапию после потери близкого человека".

Так рисования монстров каждый день, вдохновило Патрика на универсальную тему 2019-го.

В четверг, 31 октября, во многих странах мира отмечают праздник Хэллоуин, которое в последние годы набрало популярность и в Украине. Как же будут выглядеть украинские политики в "темных" образах с кинематографа смотрите здесь.