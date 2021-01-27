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четверг, 28 января 2021 00:16

Украинцы получат компенсацию за электроотопление

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Правительство планирует выплатить потребителям компенсации за электроотопление. Из спецфонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн.

Деньги получат жители домов и общежитий, которые используют электричество для обогрева. Также жители многоквартирных домов, где нет или не работают системы централизованного теплоснабжения, многодетные семьи, детдома семейного типа. Средства должны зачислить на лицевые счета в качестве оплаты за электричество, потребленное в первом квартале 2021-го. Помощь не дадут получателям субсидий.

- В других странах компенсации работают, потому что есть точное количество бедных, богатых и представителей среднего класса. Знают, сколько граждан нуждаются в выплатах и в каком объеме, - рассказывает финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - У нас субсидию может получать человек, который три-четыре раза в год ездит за границу отдыхать. Многие украинцы имеют теневые доходы, но пользуются льготами наравне с пенсионерами. Государственные средства распределяются неэффективно.

Цена на любой товар или услугу должна соответствовать платежеспособному спросу потребителя.

- У нас есть магистральные сети, построенные государством. Энергоатом и Укргидроэнерго генерируют почти 60 процентов электроэнергии. Есть возможность обеспечить украинцев дешевым электричеством, - добавляет Кущ. - Зато с 1 апреля хотят отменить специальные обязательства, благодаря которым Энергоатом поставлял недорогое электричество населению. Тарифы могут вырасти до 3,5 гривны за киловатт.

- Следует разработать методику обоснования цены. Должны быть четко определены все ее составляющие, предусмотрена возможность контроля, - говорит эксперт по энергетическим вопросам 48-летний Геннадий Рябцев. - В многоквартирном доме можно использовать газовый котел, электро- и централизованное отопление. Что дешевле - зависит от того, где живет потребитель. В регионах отличается стоимость энергоносителей и их доставки. В некоторых областях даже без льгот электроотопление будет дешевле.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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