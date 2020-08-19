Украинцы начали строить государство

Украина будет отмечать 29-ю годовщину Независимости 24 августа. С 1991-го мы первыми в мире отказались от ядерного оружия, ввели свою валюту, приняли участие в 3 революциях, стали ассоциированным членом ЕС, получили томос нашей церкви, провели декоммунизацию, ввели внешнее независимое оценивание для абитуриентов, потеряли территории в результате оккупации и воюем с Россией.

- Помню, как принимали суверенитет Украины 24 августа 1991 года. Уже тогда было понятно, что этим обретения независимости не закончится, - говорит 53-летний Виталий Портников, политический аналитик и публицист. Говорим с ним о событиях в государстве, которые стали эпохальными.

- Наше общество было еще советским и потребительски ориентированным. С тех пор пережили немало испытаний. Переломными считаю избрание президентом Леонида Кучму, попытку вернуться к самостоятельности в 2004 году во время Оранжевой революции, избрание президентом в 2010 году Виктора Януковича.

Важной вехой является оккупация Россией наших территорий в 2014 году и начало войны. Тогда наша армия начала оборону. И наконец, избрание Владимира Зеленского поставило на паузу демократично-европейские достижения предыдущих лет.

В 1994, 2010 и 2019 году украинцы показали нежелание жить в независимой Украине. Выбрали политиков, которые выступали за сближение с Россией.

Что удалось за 29 лет?

- Создали государство, которое начало производить институции. Перешли к строительству политической нации. Начали формировать народ из людей, которые считают себя украинцами и видят свое будущее здесь. Было 2 восстания, защитили государство от России. Мы сформировали армию, подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, начали реальные реформы, среди которых децентрализация.

Пока не удалось построить собственное государство. К сожалению, мы до сих пор остаемся осколком Российской империи.

Почему не получается быстрее реформировать страну?

- Украинцы действуют реактивно, а не проактивно. Каждые 5 лет устают от независимости и выбирают курс на сближение с Россией. Годы идут, меняются люди, но примерный политически-ментальный баланс не меняется. Часть украинцев продолжает стремиться к простым решениям. Поэтому к власти и пришли популисты.

Сейчас живем в паузе построения демократического государства. В период морального кризиса. Победа на президентских выборах комика и виртуальной партии на парламентских - это доказательство. Нравственное общество не голосует за прекращение войны, если не возвращены территории. Не выбирает то, чего не существует.

В ближайшие десятилетия должны пройти прививки от болезни. Кризис закончится событиями, которые ответят на вопрос, нужна ли такая страна и сможет ли существовать. Могут быть очередные восстания, войны, территориальные потери. В течение следующих лет 20 важно удержать хотя бы нынешнюю ситуацию и страну в таком виде, как сейчас. За это время появится больше людей, которые захотят жить не в пророссийской, а в независимой Украине, связывать с ней свое будущее. Каждые 10 лет процент таких возрастает.

Что разочаровало за эти почти три десятилетия?

- Я понимал, сколько будет испытаний. Но все же разочарований хватало. И когда выиграл выборы Кучма. И когда в 2004 году власть с огромным кредитом доверия не оправдала надежд. И когда люди, которые стремились в ЕС в 2014-м, не разделяли европейских ценностей. И когда украинцы выбрали шоумена президентом. Меня разочаровывает, что очередное поколение теряет жизненные перспективы. Я понимал, что без войны с Россией украинцы не поймут реальной угрозы с востока, однако больно видеть трагедии украинцев и крымских татар.

Почему не эмигрировали?

- Всегда считал, что способствовать развитию собственного государства гораздо важнее благосостояния отдельно взятого человека. Я не агитирую здесь оставаться. И Украина - это единственное место на земле, где украинец может быть украинцем. Это земля, с которой чувствуешь родство. И если хочешь лучшего пристанища для своих детей, должен его строить здесь.