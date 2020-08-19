Украинцы начали строить государство

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 261
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1044
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 504
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2718
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 864
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1449
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 369
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 07:55

Украинцы начали строить государство

  Комментировать
 

Украина будет отмечать 29-ю годовщину Независимости 24 августа. С 1991-го мы первыми в мире отказались от ядерного оружия, ввели свою валюту, приняли участие в 3 революциях, стали ассоциированным членом ЕС, получили томос нашей церкви, провели декоммунизацию, ввели внешнее независимое оценивание для абитуриентов, потеряли территории в результате оккупации и воюем с Россией.

- Помню, как принимали суверенитет Украины 24 августа 1991 года. Уже тогда было понятно, что этим обретения независимости не закончится, - говорит 53-летний Виталий Портников, политический аналитик и публицист. Говорим с ним о событиях в государстве, которые стали эпохальными.

- Наше общество было еще советским и потребительски ориентированным. С тех пор пережили немало испытаний. Переломными считаю избрание президентом Леонида Кучму, попытку вернуться к самостоятельности в 2004 году во время Оранжевой революции, избрание президентом в 2010 году Виктора Януковича.

Важной вехой является оккупация Россией наших территорий в 2014 году и начало войны. Тогда наша армия начала оборону. И наконец, избрание Владимира Зеленского поставило на паузу демократично-европейские достижения предыдущих лет.

В 1994, 2010 и 2019 году украинцы показали нежелание жить в независимой Украине. Выбрали политиков, которые выступали за сближение с Россией.

Что удалось за 29 лет?

- Создали государство, которое начало производить институции. Перешли к строительству политической нации. Начали формировать народ из людей, которые считают себя украинцами и видят свое будущее здесь. Было 2 восстания, защитили государство от России. Мы сформировали армию, подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, начали реальные реформы, среди которых децентрализация.

Пока не удалось построить собственное государство. К сожалению, мы до сих пор остаемся осколком Российской империи.

Почему не получается быстрее реформировать страну?

- Украинцы действуют реактивно, а не проактивно. Каждые 5 лет устают от независимости и выбирают курс на сближение с Россией. Годы идут, меняются люди, но примерный политически-ментальный баланс не меняется. Часть украинцев продолжает стремиться к простым решениям. Поэтому к власти и пришли популисты.

Сейчас живем в паузе построения демократического государства. В период морального кризиса. Победа на президентских выборах комика и виртуальной партии на парламентских - это доказательство. Нравственное общество не голосует за прекращение войны, если не возвращены территории. Не выбирает то, чего не существует.

В ближайшие десятилетия должны пройти прививки от болезни. Кризис закончится событиями, которые ответят на вопрос, нужна ли такая страна и сможет ли существовать. Могут быть очередные восстания, войны, территориальные потери. В течение следующих лет 20 важно удержать хотя бы нынешнюю ситуацию и страну в таком виде, как сейчас. За это время появится больше людей, которые захотят жить не в пророссийской, а в независимой Украине, связывать с ней свое будущее. Каждые 10 лет процент таких возрастает.

Что разочаровало за эти почти три десятилетия?

- Я понимал, сколько будет испытаний. Но все же разочарований хватало. И когда выиграл выборы Кучма. И когда в 2004 году власть с огромным кредитом доверия не оправдала надежд. И когда люди, которые стремились в ЕС в 2014-м, не разделяли европейских ценностей. И когда украинцы выбрали шоумена президентом. Меня разочаровывает, что очередное поколение теряет жизненные перспективы. Я понимал, что без войны с Россией украинцы не поймут реальной угрозы с востока, однако больно видеть трагедии украинцев и крымских татар.

Почему не эмигрировали?

- Всегда считал, что способствовать развитию собственного государства гораздо важнее благосостояния отдельно взятого человека. Я не агитирую здесь оставаться. И Украина - это единственное место на земле, где украинец может быть украинцем. Это земля, с которой чувствуешь родство. И если хочешь лучшего пристанища для своих детей, должен его строить здесь.

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы начали строить государство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 57809
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 51499
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 11997
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9063
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 7587
Украина
Когда мы объединяемся - не делаем глупостей
Когда мы объединяемся - не делаем глупостей Просмотров: 9
Решающими станут следующие 5 лет
Решающими станут следующие 5 лет Просмотров: 27
Оккупанты сдаются в плен
Оккупанты сдаются в плен Просмотров: 126
Белорусов сажают за войну на стороне Украины
Белорусов сажают за войну на стороне Украины Просмотров: 36
"Кравчук стал на опасную дорожку"
"Кравчук стал на опасную дорожку" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 2228
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua