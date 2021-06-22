Издали указ о выселении иностранцев

Сегун Токугава Иемоти 25 июня 1863-го приказал изгнать из Японии всех иностранцев.
Японию постиг голод, крупнейший за всю ее историю, от которого умерло несколько миллионов человек. Безоглядная политика правительства вызвала ряд восстаний, к которым присоединились даже самурайские чиновники, члены городских управ.
Большинство самураев, которые традиционно считались элитой общества, обеднели и превратились в должников купцов. Сегунат также рухнул в соблюдении своего внешнеполитического курса "закрытой страны".
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Суда России, Великобритании и США, государств, начали погоню за колониями в Азии, начали постоянно появляться у японских берегов. Требовали от самурайского правительства открыть порты и подписать торговые соглашения. Пришлось заключить с США, Россией, Великобританией, Голландией и Францией неравноправные договоры "дружбы и торговли". Предоставляли право иностранцам торговать в Японии за смягченного режима налогообложения.
Эти договоры положили конец изоляции страны и сильно ударили по престижу сёгуната. Они вызвали недоверие к нему как среди простого населения, так и самураев. Сегунат пытался защищать страну от иностранцев, но противостоять их хорошо оснащенным флотилиям и войскам он не мог. Под давлением оппозиционных сил Токугава Иемоти официально отрекся поста лидера страны. Его преемник Токугава Ёсинобу был последним сёгуном.
Пожар в японской столице Киото 7 марта 1788 уничтожил исторические районы города. Стала одной из крупнейших в истории Японии. Пожар вспыхнул на восточном берегу реки Камо. Утром огонь занялся в частном доме. Распространился на юг и перевернулся на западный берег реки.
Из-за сильного ветра охватила почти все Киото. Пожар продолжался 3 дня. Уничтожила 37 тыс. зданий, 201 буддистский монастырь и 37 шинтоистських святилищ. Выгорело 80% площади города.
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