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пятница, 25 июня 2021 08:21

Издали указ о выселении иностранцев

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Издали указ о выселении иностранцев
Sʹogunat Yaponiyi zaznav krakhu u dotrymanni svoho zovnishnʹo-politychnoho kursu "zakrytoyi krayiny". Hravyura 1864. CHYTAYTE TAKOZH: U krayini kozhen desyatyy buv opiumnym narkomanom Sudna Rosiyi, Brytaniyi i SSHA, derzhav, yaki rozpochaly honytvu za koloniyamy v Aziyi, pochaly postiyno z'yavlyatysya bilya yaponsʹkykh berehiv. Vymahaly vid samuraysʹkoho uryadu vidkryty porty i pidpysaty torhovelʹni uhody. Dovelosya uklasty z SSHA, Rosiyeyu, Velykoyu Brytaniyeyu, Hollandiyeyu i Frantsiyeyu nerivnopravni dohovory "druzhby y torhivli". Nadavaly pravo inozemtsyam torhuvaty v Yaponiyi za pom'yakshenoho rezhymu opodatkuvannya. Tsi dohovory poklaly kinetsʹ izolyatsiyi krayiny i sylʹno vdaryly po prestyzhu sʹogunatu. Vony sprychynyly nedoviru do nʹoho yak sered prostoho naselennya, tak i samurayiv. Sʹogunat namahavsya boronyty krayinu vid inozemtsiv, ale protystoyaty yikhnim dobre osnashchenym flotyliyam i viysʹkam vin ne mih. Pid tyskom opozytsiynykh syl Tokugava Iyemoti ofitsiyno zriksya posta lidera krayiny. Yoho nastupnyk Tokuhava Esynobu buv ostannim sʹohunom. Pozhezha v yaponsʹkiy stolytsi Kioto 7 bereznya 1788 roku znyshchyla istorychni rayony mista. Stala odniyeyu iz naybilʹshykh v istoriyi Yaponiyi. Pozhezha spalakhnula na skhidnomu berezi richky Kamo. Vrantsi vohonʹ zaynyavsya v pryvatnomu budynku. Poshyryvsya na pivdenʹ y perekynuvsya na zakhidnyy bereh richky. Cherez sylʹnyy viter okhopyla mayzhe vse Kioto. Pozhezha tryvala 3 dni. Znyshchyla 37 tys. budivelʹ, 201 buddyst·sʹkyy monastyr i 37 shintoyist·sʹkykh svyatylyshch. Vyhorilo 80% ploshchi mista. Показати більше 1462 / 5000 Результати перекладу Сегунат Японии рухнул в соблюдении своего внешнеполитического курса "закрытой страны". Гравюра 1864.

Сегун Токугава Иемоти 25 июня 1863-го приказал изгнать из Японии всех иностранцев.

Японию постиг голод, крупнейший за всю ее историю, от которого умерло несколько миллионов человек. Безоглядная политика правительства вызвала ряд восстаний, к которым присоединились даже самурайские чиновники, члены городских управ.

Большинство самураев, которые традиционно считались элитой общества, обеднели и превратились в должников купцов. Сегунат также рухнул в соблюдении своего внешнеполитического курса "закрытой страны".

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Суда России, Великобритании и США, государств, начали погоню за колониями в Азии, начали постоянно появляться у японских берегов. Требовали от самурайского правительства открыть порты и подписать торговые соглашения. Пришлось заключить с США, Россией, Великобританией, Голландией и Францией неравноправные договоры "дружбы и торговли". Предоставляли право иностранцам торговать в Японии за смягченного режима налогообложения.

Эти договоры положили конец изоляции страны и сильно ударили по престижу сёгуната. Они вызвали недоверие к нему как среди простого населения, так и самураев. Сегунат пытался защищать страну от иностранцев, но противостоять их хорошо оснащенным флотилиям и войскам он не мог. Под давлением оппозиционных сил Токугава Иемоти официально отрекся поста лидера страны. Его преемник Токугава Ёсинобу был последним сёгуном.

Пожар в японской столице Киото 7 марта 1788 уничтожил исторические районы города. Стала одной из крупнейших в истории Японии. Пожар вспыхнул на восточном берегу реки Камо. Утром огонь занялся в частном доме. Распространился на юг и перевернулся на западный берег реки.

Из-за сильного ветра охватила почти все Киото. Пожар продолжался 3 дня. Уничтожила 37 тыс. зданий, 201 буддистский монастырь и 37 шинтоистських святилищ. Выгорело 80% площади города.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
июня

Издали указ о выселении иностранцев

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