Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

 
Ексклюзивы
1/5
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 657
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 306
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1278
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 675
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1350
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 675
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2025
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Фото
Все фото
11
20
8
8
9
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Парящая еда: показали необычные фото
Парящая еда: показали необычные фото
Видео
Все видео
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
Рецепт лакомств от Глинской: как приготовить полезные конфеты без сахара
На приготовление уходит 5 мин: Клопотенко раскрыл рецепт холодного борща
На приготовление уходит 5 мин: Клопотенко раскрыл рецепт холодного борща
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 918
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 801
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 180
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1530
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 108
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 06:30

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

  Комментировать

25 июня начиная с 2018 года ежегодно во всем мире отмечают Международный день розового вина. Идея создания праздника принадлежит Валери Руссель, которая является владелицей знаменитых винных хозяйств Chateau Roubine и Sainte Beatrice.

Автор: Kaboompics .com: Pexels
  Самыми популярными считаются итальянские и французские розовые вина.
Самыми популярными считаются итальянские и французские розовые вина.

Этот тип вина был придуман раньше шампанского. Семья его Прованс. Первые сведения об употреблении розе датируются XIV веком. Розовое вино любили Римские Папы, которые в то время проживали в Авиньоне. Вернувшись в Рим, они привезли напиток с собой, позже начали производить и в Италии. В XV веке розе высоко оценил герцог Прованса Рене Анжуйский, он отдал приказ, чтобы его поставили на массовое производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на алкоголь собираются поднять

Самыми популярными считаются итальянские и французские розовые вина. Здесь их стали производить раньше, чем везде. Рецептура и особенности изготовления хранились и улучшались целыми веками. К тому же во Франции и Италии можно найти такие сорта винограда, которых нет ни в одной другой стране. Законы этих стран по производству и продаже вин достаточно строгие. Это дает дополнительную гарантию качества и натуральности напитка.

Розовое вино считают промежуточным между белым и красным. Его вкусовой букет чем-то напоминает белое вино, но по цвету напиток ближе к красным винам. Розе достаточно легко пьется и подходят практически под любое блюдо. Они славятся ароматом клубники, грейпфрута, малины, красной смородины, миндаля, липы и в отдельных случаях даже скошенного сена.

Интересные факты

- Настоящее розовое вино производят исключительно из красных сортов винограда.

- Розовые вина любил король Франции Филипп IV.

- Брэд Питт и Анджелина Джоли изготавливают собственное розе.

- Розовое вино обожали французские писатели и поэты, например, Оноре де Бальзак и Пьер Ронсар.

Бутылку с логотипом завода "Шустов" выкопали с глубины примерно 1,3 м - на территории завода, когда прокладывали высоковольтный кабель. Очевидно, сосуд поддел ковшом мини-экскаватор, а заметили копатели, которые работали в траншее. Находку оценили в $40 тыс.

uk.ajeshashock.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 17714
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 15192
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 5166
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5013
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4320
Кухня
Важно знать: назвали семь лайфхак хранения сыра
Важно знать: назвали семь лайфхак хранения сыра Просмотров: 144
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
 Просмотров: 234
Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией
Три летних супа, которые освежают и заряжают энергией Просмотров: 243
Рецепты домашних лимонадов, которые охлаждают в жару
Рецепты домашних лимонадов, которые охлаждают в жару
 Просмотров: 315
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
Проверенный рецепт поразит родных - кулинар научила запекать лодочки
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Русский язык в Украине – это шанс для Путина
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
1
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
1
Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз
1
"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео
Голосов: 72
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть