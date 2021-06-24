Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

25 июня начиная с 2018 года ежегодно во всем мире отмечают Международный день розового вина. Идея создания праздника принадлежит Валери Руссель, которая является владелицей знаменитых винных хозяйств Chateau Roubine и Sainte Beatrice.

Автор: Kaboompics .com: Pexels Самыми популярными считаются итальянские и французские розовые вина.

Этот тип вина был придуман раньше шампанского. Семья его Прованс. Первые сведения об употреблении розе датируются XIV веком. Розовое вино любили Римские Папы, которые в то время проживали в Авиньоне. Вернувшись в Рим, они привезли напиток с собой, позже начали производить и в Италии. В XV веке розе высоко оценил герцог Прованса Рене Анжуйский, он отдал приказ, чтобы его поставили на массовое производство.

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Самыми популярными считаются итальянские и французские розовые вина. Здесь их стали производить раньше, чем везде. Рецептура и особенности изготовления хранились и улучшались целыми веками. К тому же во Франции и Италии можно найти такие сорта винограда, которых нет ни в одной другой стране. Законы этих стран по производству и продаже вин достаточно строгие. Это дает дополнительную гарантию качества и натуральности напитка.

Розовое вино считают промежуточным между белым и красным. Его вкусовой букет чем-то напоминает белое вино, но по цвету напиток ближе к красным винам. Розе достаточно легко пьется и подходят практически под любое блюдо. Они славятся ароматом клубники, грейпфрута, малины, красной смородины, миндаля, липы и в отдельных случаях даже скошенного сена.

Интересные факты

- Настоящее розовое вино производят исключительно из красных сортов винограда.

- Розовые вина любил король Франции Филипп IV.

- Брэд Питт и Анджелина Джоли изготавливают собственное розе.

- Розовое вино обожали французские писатели и поэты, например, Оноре де Бальзак и Пьер Ронсар.

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