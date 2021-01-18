Коньяк за $40 тыс. - рассказали, что будет с найденным в Одессе 100-летним напитком

Бутылку 100-летнего коньяка нашли в траншее для кабеля. Фото: facebook.com / Виктор Дяченко

Коньяк, бутылку с которым нашли 15 января при технологических работах на территории Одесского завода коньячных вин, не будут дегустировать.

Однако, анализы напитка проведут в собственной лаборатории завода, рассказал в комментарии Gazeta.ua директор Музея коньячного дела Шустова Виктор Дяченко.

"Хотим узнать, какой был букет напитка тогда. И как долго он сохраняется. Интересно, напиток потерял со временем прочность и аромат. Бутылку с напитком выставим в музее, - объяснил Дьяченко.

Бутылку с логотипом завода "Шустов" выкопали с глубины примерно 1,3 м - на территории завода перекладывают высоковольтный кабель. Очевидно, сосуд поддел ковшом мини-экскаватор, а заметили копатели, которые работали в траншее. Директор музея был неподалеку, поэтому сразу пришел посмотреть, почему остановили работы и собственноручно достал из земли находку.

"Там 80 процентов коньяка осталось. Бутылка закупорена вощеной бечевкой, сверху сохранились остатки пергамента с фольгированном покрытием. Посмотрели по каталогу бутылок. Такая форма выпускалась с 1899-го по 1906 год", - рассказал Дяченко.

Нынешнюю находку оценивают в $12-40 тыс. Продавать старый коньяк не планируют - передадут в музей, где бутылка пополнит список аналогичных экспонатов.

Старые сосуды с коньяком знаходят на территории завода не впервые.

"Пару лет назад мы нашли более старую бутылку. Ее оценили в 100 тысяч евро. Но такие вещи мы не продаем. Какой в ​​этом смысл, если сначала мы искали и покупали первые экземпляры за примерно такие же деньги", - пояснил директор музея.

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Коньяк такого возраста - эксклюзив. Если говорить о пользе для здоровья, то выдержанные коньяки из натурального виноградного спирта - гораздо полезнее, чем современные суррогаты.

"Надо понимать, что коньяк, собственно, коньяком делает выдержка в дубовых бочках. Именно и считают возраст напитка. То, что алкоголь пролежал в земле закупоренным в стеклянную емкость, не добавляет ему вкусовых качеств. Возможно, даже наоборот. Однозначно, нет опасности от употребление такоих старых напитков, если они изготовлены из качественного сырья - можно встретить много некачественного алкоголя. В то же время, стоит помнить об умеренности. Также людям с хроническими болезнями, например, печени, алкоголь употреблять нельзя ", - рассказал врач гастроэнтеролог Андрей Дзюба.

Всего в музее коньячного дела Шустова хранится более 450 экспонатов, из них 70 - бутылки с коньяками разных времен.

В Музее коньячного дела Шустова нашли бутылку 1863-1867 годов. Эксперты говорят, что бутылка относится к самой партии алкоголя, которую купец Николай Шустов выпустил в продажу. Она является самой старой бутылкой алкоголя в Украине.