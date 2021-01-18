Коньяк за $40 тыс. - рассказали, что будет с найденным в Одессе 100-летним напитком

 
Ексклюзивы
1/5
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 675
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 801
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 387
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 684
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 702
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 756
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1206
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1638
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
6
3
5
5
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения &quot;Хабад&quot; в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В зоопарке пополнение: родились камерунские овцы
В зоопарке пополнение: родились камерунские овцы
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Иностранец несколько месяцев терроризировал мужчину несуществующим долгом
Иностранец несколько месяцев терроризировал мужчину несуществующим долгом
Видео
Все видео
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Трассу Киев - Одесса замело снегом
Трассу Киев - Одесса замело снегом
Карантин выходного дня: Одесса отказалась вводить новые ограничения
Карантин выходного дня: Одесса отказалась вводить новые ограничения
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3465
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 558
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2007
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6363
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 900
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 369
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 16:32

Коньяк за $40 тыс. - рассказали, что будет с найденным в Одессе 100-летним напитком

  Комментировать
Коньяк за $40 тыс. - рассказали, что будет с найденным в Одессе 100-летним напитком
Бутылку 100-летнего коньяка нашли в траншее для кабеля. Фото: facebook.com / Виктор Дяченко

Коньяк, бутылку с которым нашли 15 января при технологических работах на территории Одесского завода коньячных вин, не будут дегустировать.

Однако, анализы напитка проведут в собственной лаборатории завода, рассказал в комментарии Gazeta.ua директор Музея коньячного дела Шустова Виктор Дяченко.

"Хотим узнать, какой был букет напитка тогда. И как долго он сохраняется. Интересно, напиток потерял со временем прочность и аромат. Бутылку с напитком выставим в музее, - объяснил Дьяченко.

Бутылку с логотипом завода "Шустов" выкопали с глубины примерно 1,3 м - на территории завода перекладывают высоковольтный кабель. Очевидно, сосуд поддел ковшом мини-экскаватор, а заметили копатели, которые работали в траншее. Директор музея был неподалеку, поэтому сразу пришел посмотреть, почему остановили работы и собственноручно достал из земли находку.

"Там 80 процентов коньяка осталось. Бутылка закупорена вощеной бечевкой, сверху сохранились остатки пергамента с фольгированном покрытием. Посмотрели по каталогу бутылок. Такая форма выпускалась с 1899-го по 1906 год", - рассказал Дяченко.

Нынешнюю находку оценивают в $12-40 тыс. Продавать старый коньяк не планируют - передадут в музей, где бутылка пополнит список аналогичных экспонатов.

Старые сосуды с коньяком знаходят на территории завода не впервые.

"Пару лет назад мы нашли более старую бутылку. Ее оценили в 100 тысяч евро. Но такие вещи мы не продаем. Какой в ​​этом смысл, если сначала мы искали и покупали первые экземпляры за примерно такие же деньги", - пояснил директор музея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бутылки вина и личные вещи моряков - готовятся поднимать корабль, затонувший 270 лет назад

Коньяк такого возраста - эксклюзив. Если говорить о пользе для здоровья, то выдержанные коньяки из натурального виноградного спирта - гораздо полезнее, чем современные суррогаты.

"Надо понимать, что коньяк, собственно, коньяком делает выдержка в дубовых бочках. Именно и считают возраст напитка. То, что алкоголь пролежал в земле закупоренным в стеклянную емкость, не добавляет ему вкусовых качеств. Возможно, даже наоборот. Однозначно, нет опасности от употребление такоих старых напитков, если они изготовлены из качественного сырья - можно встретить много некачественного алкоголя. В то же время, стоит помнить об умеренности. Также людям с хроническими болезнями, например, печени, алкоголь употреблять нельзя ", - рассказал врач гастроэнтеролог Андрей Дзюба.

Всего в музее коньячного дела Шустова хранится более 450 экспонатов, из них 70 - бутылки с коньяками разных времен.

В Музее коньячного дела Шустова нашли бутылку 1863-1867 годов. Эксперты говорят, что бутылка относится к самой партии алкоголя, которую купец Николай Шустов выпустил в продажу. Она является самой старой бутылкой алкоголя в Украине.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коньяк за $40 тыс. - рассказали, что будет с найденным в Одессе 100-летним напитком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Сигаретные компании изменили упаковки

The Beatles возглавили американский чарт

Американские бомбардировщики облетели мир

Создали военное формирование из студентов-добровольцев

Первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 18225
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 14499
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 13033
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 12879
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 7614
Одесса
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
 2 Просмотров: 684
В Одессе ограбили банк
В Одессе ограбили банк Просмотров: 2628
В Одессе "закипело" море
В Одессе "закипело" море Просмотров: 2736
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 7614
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
2
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
Голосов: 942
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть