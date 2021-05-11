Цены на алкоголь собираются поднять

Цены на алкоголь поднимут. Фото: Корреспондент

В Украине могут кардинально повысить цены на алкоголь.

Стоимость бутылки, согласно проекту, увеличится на 10 грн. Такое подорожание поможет снизить долю контрафакта, сообщает OBOZREVATEL.

Сейчас минимальные цены на алкоголь не соответствуют реальным затратам на их производство. А это приводит к тому, что честные производители алкогольных напитков не могут конкурировать с серым рынком.

Еще одна причина для повышения минимальных цен – попытка улучшить ситуацию со здравоохранением в стране. Согласно исследованиям ВОЗ, примерно каждая пятая смерть среди лиц в возрасте 15-19 лет и каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет от алкоголя. Увеличение цены на алкогольные напитки признано одной из государственных политик, которая уменьшает общее потребление и связанный с этим вред.

Объем теневого рынка составляет около 25 млрд грн в год. Преимущественно подделывают крепкие недорогие напитки. Примерно 70% нелегального рынка занимает крепкий алкоголь (водка), 27% – вина и 3% – пиво. Если алкоголь стоит меньше установленной цены, это однозначно фальсификат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему ухудшается память: 5 самых распространенных причин

Советская власть постоянно заявляла о борьбе с алкоголизмом в стране. Однако на самом деле делала все, чтобы народ спивался. Для этого в СССР существовала целая сеть вино-водочных магазинов.