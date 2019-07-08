Сериал "Сваты" будут показывать на канале "1+1"

1 июля на телеканале "1+1" начали показывать шестой сезон сериала "Сваты". Накануне суд отменил запрет на трансляцию, который действовал с 29 ноября 2017 года.

- Сериал популярен, люди хотят его смотреть и имеют право, - говорит политический консультант Алексей Ковжун, 53 года. - С точки зрения бизнеса патриотизм и аутентичность - малозначительны. Однако хорошо, что активная часть населения воспринимает сериал настороженно. Для многих возвращение "Сватов" - маркер реванша России, как и отвода украинских войск.

Влияние массовой культуры на сознание людей недооценено в Украине. Все жанры требуют внимания критиков, медийщиков или ученых. Однако обидно, если Украинское государство будет таким несчастным, что ему станут угрожать "Сваты".