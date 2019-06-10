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вторник, 11 июня 2019 00:50

На оккупированном Донбассе действуют неписаные правила

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- В клубе для молодежи всю ночь играет диджей, работает бар. Посетителей закрывают с наступлением комендантского часа в 23:00. Нельзя выходить до пяти утра, - говорит 25-летний Ярослав Нестеренко из оккупированной Горловки Донецкой области.

На захваченных территориях действуют неписаные правила. Люди избегают разговоров на политические темы, не общаются с представителями оккупационных администраций.

Во время комендантского часа боевики задерживают всех. Берут отпечатки пальцев, составляют административные протоколы. Главное - не сопротивляться, потому что могут отправить на 15 суток в подвал или побить.

- Сестру в час ночи задержала полиция ДНР, - рассказывает 22-летний Андрей Куцик из оккупированной Макеевки. - Шла через парк. А там сидели двое. Спросили, почему нарушает запрет. Пояснила, что деду стало плохо. Когда назвала точный адрес, отпустили.

- Знакомый в одиннадцать вечера решил покурить у дома. Вышел в халате и тапочках. А тут двое в военной форме, - продолжает Андрей Куцик. - Повезли в участок. На следующее утро отпустили. Так местная полиция проводит операцию "Ночной город". Если ловят навеселе - бьют и отправляют на подвал.

Оккупационные власти создают внутренний интернет, как в России. В начале 2019-го проложили к границе из Ростовской области магистральные каналы передачи сети.

- Запрещенные в Украине "ВКонтакте", "Одноклассники" и почтовый сервис "мейл.ру" здесь работают, - рассказывает 32-летняя Анна Ковалева из оккупированного Донецка. - В соцсетях люди анонимно критикуют власть под вымышленными именами и без фото на странице. - Боевики любят ловить людей на улице и проверять телефоны. Когда у знакомой умер дед, полиция попросила его мобильный. Лазили в нем минут 5. Проверяли номера, звонки. Так ищут какую-либо связь с украинской армией или разведкой. Когда едешь через блокпосты, стоит выйти из мессенджеров и удалить их из телефона.

- На каждом шагу висят флаги ДНР. Если кто-то снимет их - считают это актом вандализма. Могут отправить за решетку, - говорит 44-летний Иван Тараненко из оккупированного Тореза.

- Люди не высказываются против боевиков публично. Могут поговорить только с пожилыми соседями. Их в карцер не повезут. Когда был в Донецке по делам, боевик навеселе ехал в трамвае. Бабушки громко говорили: "И это лицо ДНР. Вы же в таком состоянии стреляете по нам". А он: "После службы имею право".

В городах боевики проводят облавы. Перекрывают дороги, местным не позволяют выехать из дома.

- Двоюродного племянника за то, что в 2014-м был на проукраинском митинге, задержали и посадили в подвал, - продолжает Титаренко. - Пришлось выкупать. Заплатили 15 тысяч гривен. Когда выпустили, за час сложил вещи и уехал в Киев.

Студентов и учителей заставляют ходить на так называемые митинги. Иначе угрожают невыплатами зарплат и стипендий.

- На каждый праздник идешь на концерты и митинги. Составляли списки учеников, если кто-то не хотел, снижали оценки, - рассказывает 18-летняя Татьяна Иващук из Донецка. - Новая классная руководительница заявила директору, что не будет участвовать в мероприятиях. Ее не уволили, потому что имеет стаж работы более 20 лет.

В так называемой Госавтоинспекции оккупантов есть план по сбору финансов. Задерживают автомобили с украинскими номерами и требуют деньги.

- Первый штраф за номер - 124 гривны, повторный - 206. Машину забирают и отвозят на штрафплощадку, - говорит 49-летний Михаил Попов из Донецка. - Цепляются к мелочам. Например, пассажиры на заднем сиденье не пристегнуты. Намекают на взятку. Силу не применяют. Люди просто дают деньги.

В Луганске процветают мелкие кражи

На оккупированной Луганщине в начале 2019 года задержали двух мужчин, которые похищали автомобильные номера и требовали 2 тыс. грн за возвращение.

- В Луганске живут беднее, чем в Донецке, - рассказывает 24-летняя Алина Михайлова из Луганска. - Поэтому здесь мелкие кражи чаще. Как-то видела парня, который тырил конфеты и печенье с прилавка. Видеокамер в магазине не было. Говорить продавцу не захотела, пожалела. Баба подруги пошла утром снимать деньги в банкомате. На улице была одна. Не успела положить купюры в кошелек, как из-за угла выбежал парень и выхватил их. Догнать вора не смогла.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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