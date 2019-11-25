Епифаний и Филарет вместе почтили жертв Голодомора

- К моему деду ночью пришли активисты и забрали всю еду. Семья из родителей и четырех дочерей осталась без крошки хлеба. Умерли все, кроме моей матери. Ее забрали в интернат. Впервые о голоде заговорила, когда мне было за 20. От рассказов волосы вставали дыбом, - говорит киевлянка 67-летняя Наталья Онищук. Пришла в Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве. 23 ноября здесь чествовали память людей, которых советская власть замучила голодом в 1932-1933 годах.

Люди переминаются с ноги на ногу. Некоторые держат в руках сплетенные колоски, которые неподалеку музея продают по 10 грн. У огражденной красной лентой сцены сходятся несколько священников. Рядом стоят предстоятель Православной церкви Украины 40-летний Епифаний и почетный патриарх Филарет, 90 лет.

- Моя мама родилась в 1917-м, - рассказывает киевлянин 64-летний Владимир Конельский. - Об искусственном голоде услышал от нее в 1970-х. Местные руководители пришли к ним домой и забрали все до последнего колоска. Четверо маминых дядь и теть умерли от голода. Поэтому я здесь. Хочу почтить их память.

Под деревом сидит 85-летняя Галина Бекетова. Она в теплом желтом платке.

- Приехала сюда с друзьями-пенсионерами из Кривого Рога. Они пошли где-то колонной, а я не могу - ноги болят, - объясняет. - Мои дедушки и бабушка, тети и дяди умерли от голода. Тогда люди мертвые на дороге лежали. Было, что и матери детей своих ели. Варили лебеду. Вкладывали ее в тряпочку и давали детям сосать. Моей семье удалось выжить, потому что мама работала при больнице. Там немножко давали есть.

Рядом пятеро мужчин обсуждают политику большевиков, которая привела к Голодомору.

- Приехал в Киев на лечение. Специально так спланировал, чтобы попасть и в день чествования умерших, - говорит Николай Матиюк из Николаева. - Баба Галя имела трех дочерей. Моей матери говорила: "Поля, смотри, чтобы сестричек не съели".

Со сцены читают молитву за умерших. Президент 41-летний Владимир Зеленский произносит речь.

- Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Однако огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос - за что? - говорит он и объявляет минуту молчания.

Зеленский с женой подходят к скульптуре девочки с колосками, которую называют "Горькая память детства", и кладут свечу и венок. После них это делает третий президент Украины Виктор Ющенко с женой.

- Я приложил усилия, чтобы возобновилось строительство второй очереди музея Голодомора, - говорит бывший министр культуры 46-летний Евгений Нищук. - Это одна из величайших трагедий прошлого века, которая понесла за собой большие потери среди невинных людей. Украинцев хотели уничтожить только за то, что были хозяевами на своей земле.

В Полтаве поминальную службу по погибшим правят в Свято-Успенском соборе Православной церкви Украины. Люди держат зажженные свечи, колоски пшеницы и ветки калины, перевязанные черными лентами.

- Моей маме Анне в то время было 3 года. Потеряла старших братьев, одному было 4 года, второму - 7, - говорит полтавчанин 65-летний Александр. - Нам надо все сделать, чтобы такое больше не повторилось. Ежегодно прихожу к собору и почитаю память умерших.

После службы хор исполняет "Боже великий, единый, нам Украину храни".

- Сегодня церковь призывает всех к общей молитве и уважению. Вечная память миллионам невинных жертв, а нам, их потомкам, дай Бог единства, взаимопонимания, любви, сознания, принципиальности, твердости и милосердия, - говорит владыка Федор.

- Переехала в Черкассы восемь лет назад. Здесь впервые узнала, что надо зажигать свечу, - говорит жительница Черкасс 36-летняя Светлана Молчагина. Пришла на городскую Соборную площадь помянуть умерших во время Голодомора. С другими людьми выкладывают лампадки в виде креста.

- Вспоминаю жертв геноцида ежегодно, - говорит Оксана Вернигора, 27 лет. - К нам в школу много свидетелей голода приходило. Такого ужаса наслушалась, что не выбрасываю даже заплесневелый хлеб. Размачиваю и отдаю птичкам.

Присутствующим раздают по три пшеничных колоска и пресные лепешки.

В селе Сосенка под Винницей панихиду по жертвам Голодомора правят на кладбище, куда в 1932-1933 годах вывозили мертвых.

Около трех десятков людей становятся у деревянного креста. На стол выкладывают пакеты с хлебом, бутылками воды, конфетами и печеньем. Пишут на бумажках имена умерших родственников. Служба длится полчаса.

- Самая ужасная смерть - от голода. Жаль, что есть люди, которые не признают трагедии. Но сейчас есть много исследований, доказывающих сознательный вывоз всех продуктов из домов. Это делалось для уничтожения украинцев, - говорит священник Николай.

Люди идут на митинг-реквием в библиотеку. В Сосенке во времена Голодомора писали настоящую причину смерти местных жителей.

- Документы сохранились в Винницком государственном архиве. В актах о смерти 1932-1933 годов в графе "причина смерти" указано "умер от голода". Эту истинную причину смерти на свой страх и риск писали председатель сельсовета и секретарь. В других селах отмечали "неизвестно" или какие-то болезни, - говорит заведующая сельской библиотекой Татьяна Веприцкая, 55 лет.