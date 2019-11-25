Епифаний и Филарет вместе почтили жертв Голодомора

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 432
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 846
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9099
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1539
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 909
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6093
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2601
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6093
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2601
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1278
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 369
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 07:21

Епифаний и Филарет вместе почтили жертв Голодомора

  Комментировать

- К моему деду ночью пришли активисты и забрали всю еду. Семья из родителей и четырех дочерей осталась без крошки хлеба. Умерли все, кроме моей матери. Ее забрали в интернат. Впервые о голоде заговорила, когда мне было за 20. От рассказов волосы вставали дыбом, - говорит киевлянка 67-летняя Наталья Онищук. Пришла в Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве. 23 ноября здесь чествовали память людей, которых советская власть замучила голодом в 1932-1933 годах.

Люди переминаются с ноги на ногу. Некоторые держат в руках сплетенные колоски, которые неподалеку музея продают по 10 грн. У огражденной красной лентой сцены сходятся несколько священников. Рядом стоят предстоятель Православной церкви Украины 40-летний Епифаний и почетный патриарх Филарет, 90 лет.

- Моя мама родилась в 1917-м, - рассказывает киевлянин 64-летний Владимир Конельский. - Об искусственном голоде услышал от нее в 1970-х. Местные руководители пришли к ним домой и забрали все до последнего колоска. Четверо маминых дядь и теть умерли от голода. Поэтому я здесь. Хочу почтить их память.

Под деревом сидит 85-летняя Галина Бекетова. Она в теплом желтом платке.

- Приехала сюда с друзьями-пенсионерами из Кривого Рога. Они пошли где-то колонной, а я не могу - ноги болят, - объясняет. - Мои дедушки и бабушка, тети и дяди умерли от голода. Тогда люди мертвые на дороге лежали. Было, что и матери детей своих ели. Варили лебеду. Вкладывали ее в тряпочку и давали детям сосать. Моей семье удалось выжить, потому что мама работала при больнице. Там немножко давали есть.

Рядом пятеро мужчин обсуждают политику большевиков, которая привела к Голодомору.

- Приехал в Киев на лечение. Специально так спланировал, чтобы попасть и в день чествования умерших, - говорит Николай Матиюк из Николаева. - Баба Галя имела трех дочерей. Моей матери говорила: "Поля, смотри, чтобы сестричек не съели".

Со сцены читают молитву за умерших. Президент 41-летний Владимир Зеленский произносит речь.

- Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Однако огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос - за что? - говорит он и объявляет минуту молчания.

Зеленский с женой подходят к скульптуре девочки с колосками, которую называют "Горькая память детства", и кладут свечу и венок. После них это делает третий президент Украины Виктор Ющенко с женой.

- Я приложил усилия, чтобы возобновилось строительство второй очереди музея Голодомора, - говорит бывший министр культуры 46-летний Евгений Нищук. - Это одна из величайших трагедий прошлого века, которая понесла за собой большие потери среди невинных людей. Украинцев хотели уничтожить только за то, что были хозяевами на своей земле.

В Полтаве поминальную службу по погибшим правят в Свято-Успенском соборе Православной церкви Украины. Люди держат зажженные свечи, колоски пшеницы и ветки калины, перевязанные черными лентами.

- Моей маме Анне в то время было 3 года. Потеряла старших братьев, одному было 4 года, второму - 7, - говорит полтавчанин 65-летний Александр. - Нам надо все сделать, чтобы такое больше не повторилось. Ежегодно прихожу к собору и почитаю память умерших.

После службы хор исполняет "Боже великий, единый, нам Украину храни".

- Сегодня церковь призывает всех к общей молитве и уважению. Вечная память миллионам невинных жертв, а нам, их потомкам, дай Бог единства, взаимопонимания, любви, сознания, принципиальности, твердости и милосердия, - говорит владыка Федор.

- Переехала в Черкассы восемь лет назад. Здесь впервые узнала, что надо зажигать свечу, - говорит жительница Черкасс 36-летняя Светлана Молчагина. Пришла на городскую Соборную площадь помянуть умерших во время Голодомора. С другими людьми выкладывают лампадки в виде креста.

- Вспоминаю жертв геноцида ежегодно, - говорит Оксана Вернигора, 27 лет. - К нам в школу много свидетелей голода приходило. Такого ужаса наслушалась, что не выбрасываю даже заплесневелый хлеб. Размачиваю и отдаю птичкам.

Присутствующим раздают по три пшеничных колоска и пресные лепешки.

В селе Сосенка под Винницей панихиду по жертвам Голодомора правят на кладбище, куда в 1932-1933 годах вывозили мертвых.

Около трех десятков людей становятся у деревянного креста. На стол выкладывают пакеты с хлебом, бутылками воды, конфетами и печеньем. Пишут на бумажках имена умерших родственников. Служба длится полчаса.

- Самая ужасная смерть - от голода. Жаль, что есть люди, которые не признают трагедии. Но сейчас есть много исследований, доказывающих сознательный вывоз всех продуктов из домов. Это делалось для уничтожения украинцев, - говорит священник Николай.

Люди идут на митинг-реквием в библиотеку. В Сосенке во времена Голодомора писали настоящую причину смерти местных жителей.

- Документы сохранились в Винницком государственном архиве. В актах о смерти 1932-1933 годов в графе "причина смерти" указано "умер от голода". Эту истинную причину смерти на свой страх и риск писали председатель сельсовета и секретарь. В других селах отмечали "неизвестно" или какие-то болезни, - говорит заведующая сельской библиотекой Татьяна Веприцкая, 55 лет.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ, Наталия ПЕЧИБОРЩ, Татьяна САРАХАН, Анна ЧАПАЛА, Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Епифаний и Филарет вместе почтили жертв Голодомора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 30547
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27433
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 16839
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 14904
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14391
Украина
Оккупанты забирают лекарства у пленных
Оккупанты забирают лекарства у пленных
"Мы распространили наше знание по миру"
"Мы распространили наше знание по миру"
Ученым купят корабль за 252 миллиона гривен
Ученым купят корабль за 252 миллиона гривен
Службы такси требуют доплачивать за детское автокресло
Службы такси требуют доплачивать за детское автокресло Просмотров: 18
Катера отремонтируют за три месяца
Катера отремонтируют за три месяца
Больше всего комментируют
9
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 117
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua