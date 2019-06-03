Бойцы стояли вокруг раненых и не могли ничем помочь

- Когда я приехал, думал хорошо, побуду волонтером и увижу, что могу сделать. Но Украина стала вторым домом. Я всегда здесь так буду чувствовать себя - столько пережил вместе с ребятами из "Правого сектора" и Грузинского легиона. Знаю, собратья всегда примут меня. А я помогу им, - говорит 29-летний Крейг Ланг, доброволец из американского штата Аризона.

Служил на крупнейшей военной базе США "Форт Блисс". Воевал в Ираке и Афганистане. С Ближнего Востока привез медаль за спасение товарища.

В 2015 году приехал в Украину. Два года воевал с "Правым сектором". Затем присоединился к Грузинскому легиону. Это подразделение из иностранцев в Вооруженных силах Украины.

- Мне нравился "Правый сектор". Но я хотел официально воевать в армии, и грузины смогли мне в этом помочь, - рассказывает Крейг.

Какая у вас и других ребят из Грузинского легиона мотивация воевать за Украину?

- Я видел несправедливость в том, что произошло. В этой агрессии против людей, которые просто хотели быть свободными. Все мы здесь, потому что хотим помочь. Это уникальное объединение. Легион, несмотря на свое название, на самом деле международный. У нас есть люди со всего мира - из Японии, Америки, Германии, Англии, Шотландии. Они имеют разные взгляды и идеологии. Но объединены одной целью.

Для вас было ясно, кто наш враг?

- В полной мере. Это - Россия.

Вы ехали сюда готовыми к тому, что добровольцы не имели достаточного оснащения?

- Привез с собой четыре комплекта формы, устройство ночного видения. Имел и другую амуницию и оборудование, аптечки и термоодежду. В следующем году вернулся в США на полгода. Оставил все эти вещи здесь. Что-то подарил друзьям из "Правого сектора", что-то ребятам из Грузинского легиона. Когда вернулся, привез еще больше. Но мне всегда приходилось обеспечивать себя всем самостоятельно.

Какие проблемы украинской армии самые заметные?

- С точки зрения морали и правильности людей - все в порядке. Но технологии, техническое обеспечение отстают от американских. Есть проблемы с дисциплиной.

Но многое стало лучше, по сравнению с 2015 годом. Когда были раненые, бойцы стояли вокруг и не могли ничем помочь. Тогда многие не имели знаний по тактической медицине. Сейчас у каждого есть хорошее ее понимание.

Чего вам больше всего не хватает здесь?

- Я восхищаюсь оружием. Это мое хобби. Мне нравится стрелять по мишеням, на большие расстояния. Как иностранцу доступ к огнестрельному оружию в Украине мне ограничен.