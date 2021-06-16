Супругов расстреляли за 23 тысячи долларов долга

В ночь на 8 июня в селе Грубское Коростышевской громады Житомирской области через окно дома расстреляли супругов 46-летнего Сергея и 39-летнюю Оксану Миненко. В соседней комнате спала их 12-летняя дочь. Она вызвала "скорую" и полицию.

Сергей погиб на месте от ранений в сердце и легкое. Оксану забрали в Коростышевскую больницу и прооперировали. На следующий день умерла.

- У женщины почти все внутренние органы были разорваны. У нее был перелом бедренной кости и костей таза, - рассказала Елена Гайсюк из Коростышевскую больницы.

В Грубском живет почти сто человек. Дом Миненко стоит на окраине. Оксана была домохозяйкой, Сергей ездил на заработки в Польшу. Воспитывали двух дочерей. Старшая 16-летняя учится в Житомире.

- Уцелевшая девочка говорила, что около часа ночи услышала два выстрела. Испугалась. Бедная и не знала, что папы уже нет, - плачет 67-летняя соседка, не называется. - Не понятно, за что их можно было убивать. Они же не миллионеры. Состояния не имели. Домик деревянный, бедненький. И не ссорились ни с кем.

Почти месяц до трагедии Сергей был дома. А 9 июня должен был забрать визу для выезда на работу.

- Оба трудолюбивые, хозяева. Не пили, ни с кем не конфликтовали. Сергей раньше работал лесником, у него была своя пилорама, скот держал. А потом резко уволился, хозяйство продал. Устроился дальнобойщиком. Начал ездить за границу, - добавляет местная жительница Валентина Осолинская.

Подозреваемого 58-летнего Александра Мальцева задержали 8 июня. Он - уроженец Курской области России. Имеет украинское гражданство и живет в Киеве. В соседнем с Грубским селе Вишневом 10 лет тому назад купил дачу. Местные говорят, что о нем ничего не знают, жил нелюдимым.

Как познакомился с Сергеем - следователи еще устанавливают.

- Задержанный рассказал - шесть лет тому назад Миненко одолжил у него 5,8 тысячи долларов и не вернул. Долг с процентами вырос до 23 тысяч долларов - это более 619 тысяч гривен. Предварительно, деньги и стали причиной расправы, - говорит начальник областной полиции Юрий Олийнык.

- Мужчина не сразу признался в преступлении. Во время обыска у него изъяли оружие, патроны, порох и дробь, - говорит Олийнык. - В тайнике в кустарнике мы нашли мопед, рюкзак с автоматом и двумя ручными гранатами. Изъятое отправили на экспертизу.

Подозреваемого 10 июня арестовали без права на залог. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.