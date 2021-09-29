Виту Кириченко похитили ради выкупа

— Не могла представить, что такой ужас придется пережить моему ребенку, моей семье. Никому ни за что в мире не пожелаю чего-то подобного. Когда снова увидела дочь, не могла сдержать слез. Это как второе ее рождение, — 41-летняя Татьяна Кириченко из Полтавы рассказывает о похищении дочери Виты, 19 лет.

Она – третьекурсница Института права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 29 августа за рулем собственного авто отправилась на учебу из Полтавы в Киев. На трассе ее подрезала другая машина, прижала к обочине. Оттуда вышли двое мужчин. Силой вытащили Виту из автомобиля, посадили в свой и увезли в неизвестном направлении. На трассе специально выбрали "слепую зону" - без камер видеонаблюдения. Пришла в себя студентка в чужой квартире. Руки и ноги были связаны скотчем. 19 дней просидела прикованная наручниками к батарее, пока похитители торговались с ее родителями за выкуп.

- Пришло смс: "Если хотите вернуть любимого человека, в скобках была буква "В", то зайдите в телеграмм канал", - говорит Татьяна. — В переписке дали понять, что следили за нами, все знают. Давили психологически. Мы получили от преступников видео, где она у кого-то на квартире, прикованная к батарее. Дочь была заплакана. Умоляла, чтобы мы ее забрали. Преступники действовали профессионально – постоянно были в масках, использовали устройства для искажения голоса.

Родители похищенной - Татьяна и Василий Кириченко - имеют сельскохозяйственное предприятие в Карловке Полтавской области. Оба депутата, женщина — Полтавского районного, мужчина — областного совета.

Угонщики требовали у них $470 тысяч — более 12 млн грн в биткоинах (электронные деньги. — ГПУ).

- Нам дали три дня. Я писала похитителям, что у них ложные данные о нашем состоянии. Таких денег у нас нет. Не верили, – рассказывает Татьяна. — Старшие сыновья мужа — подполковники полиции. Поэтому на следующее утро после похищения мы были в Службе безопасности Украины в Киеве. Далее четко следовали их указаниям. Должны были тянуть время, не паниковать. Вести себя, будто ничего не произошло — ходить на работу, держать себя в строю. Это было тяжело.

— Через две недели силовики установили, где держат дочь. Для меня это тянулось, как два года, — добавляет. — У похитителей тоже нервы сдавали, потому что денег мы не платили. Постоянно угрожали. Где Виту держали – мы не знаем. Я счастлива, что могу обнять дочь. Призываю всех родителей беречь своих детей.

Подробности спецоперации по освобождению заложницы в СБУ не разглашают. Чтобы не навредить следствию, говорят.

Похитители общались между собой и с родителями девушки через телеграм-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет.

- Похитители психологически давили на родителей девушки. Слали сообщения с угрозами, что убьют или покалечат их дочь, — говорит Денис Олийнык из Офиса генерального прокурора.

Организатором похищения оказался подозреваемый в убийстве. Сейчас он сидит в Киевском следственном изоляторе. Исполнителя подыскал в интернете. Пообещал заплатить $100 тыс., по словам пресс-секретаря СБУ в Полтавской области Инны Усовой.

— Сообщников организатора задержали. Им грозит до девяти лет тюрьмы. Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, говорит Инна Усова.

Заказчик похищения — полтавчанин 20-летний Юрий Кулявец. В июле 2019 года его задержали за убийство полтавчанки 18-летней Анастасии Чернявской, с которой встречался.

Ее нашли зарезанной в квартире в Киеве. Рядом с телом лежала одежда подозреваемого, которую он пытался постирать от крови. По записям с камер видеонаблюдения установили, что из квартиры Кулявец вышел в спортивном костюме убитой. Убежал в Полтаву, откуда родом.

Родственники погибшей рассказывали, что Юрий был очень замкнут. Не имел профилей в соцсетях, но часто наведывался к девушке в гости.

Убитая Анастасия Чернявская была подругой похищенной Виты Кириченко. Связаны ли эти два преступления – следствие устанавливает. Предполагают, что парень знал о бизнесе родителей Виты. Похищение заказал ради денег. Юрий это отрицает. Говорит, поступил так из-за безответной любви. Вита эту версию отвергает – знакомы они не были.