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четверг, 30 сентября 2021 07:26

За пытки майдановца дали восемь лет тюрьмы

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Дарницкий суд Киева к восьми годам заключения приговорил 48-летнего Юрия Крысина. Его признали виновным в пытках активиста Майдана Владислава Иваненко в 2014-м. По статьям о похищении человека, хулиганстве и препятствии мирным акциям протеста — оправдали, потому что истек срок давности.

Крысин уже отбывает наказание за смертельное избиение журналиста Вячеслава Веремия. Так что фактически к сроку ему прибавили еще год. В тюрьме будет оставаться до 2026 года. Потому что время задержания считают с 2018 года.

— Крысина приговорили за пытки к семи годам. Но в совокупности, с учетом предыдущего решения – к восьми, – говорит прокурор по делу Юлия Малашич. — Это была наша с потерпевшим Иваненко позиция во время прений. И суд услышал ее. Обидно, что по другим статьям Крысина освободили от ответственности. Но такое решение законно, потому что прошли сроки давности.

Гражданский иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тыс. грн. компенсации морального ущерба.

Крысин свою вину не признавал. Сейчас находится в больнице. Его адвокаты будут подавать апелляцию на приговор.

Юрий Крысин - уроженец Донбасса, руководитель охранной фирмы "Пятый регион". Во времена Майдана был организатором отрядов "титушек", устраивавших провокации и нападения на майдановцев.

В июне 2018-го Крысина приговорили к пяти годам заключения за подготовку нападения на журналиста издания "Вести" 33-летнего Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014-го в Киеве. В мужчину стреляли и били дубинками. От полученных травм он скончался в больнице.

Автор: Анна БОВА
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