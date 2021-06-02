Сергей Стерненко получил год условно

Общественного активиста и блогера 26-летнего Сергея Стерненко приговорили к одному году условно за приобретение и хранение боевого патрона калибра 5,45 мм. Такое решение вынес Апелляционный суд Одессы 31 мая.

23 февраля Сергея Стерненко с соратником 41-летним Русланом Демчуком Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам с конфискацией части имущества. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном хранении оружия.

Апелляционный суд рассматривал дело с 16 апреля. Повторно изучали доказательства, экспертизы, заслушали свидетелей и потерпевшего - депутата Коминтерновского райсовета Одессы 36-летнего Сергея Щербича. Говорит, его похитили, ограбили, пытали и требовали сложить мандат шесть лет тому назад.

Щербич - бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек из Одесской на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана.

Коллегия судей пришла к выводу, что Щербича действительно похитили и избили. Это подтверждает доказательная база, предоставленная прокуратурой. За похищение Стерненко и Демчука приговорили к пяти годам тюрьмы. Но от уголовной ответственности освободили по истечении сроков давности. По статье "разбой" - оправдали за недостаточностью улик.

Изъятый ​​у Сергея пистолет признали стартовым. А не огнестрельным, как сначала написали эксперты. Один из найденных патронов оказался боевым. А потому - "опасным, из-за участия Сергея в массовых акциях", по решению судейской коллегии.

- Решение Апелляционного суда сложно назвать справедливым. Но это лучше, чем учудил суд Приморский, когда меня посадил и еще и с конфискацией, - говорит Сергей. - По факту я получил судимость и год условно за один патрон.

Решение собирается обжаловать в Верховном суде. Но не исключает, что с кассацией обратится и прокуратура. Будет настаивать на суровом наказании.

Власти отреагировали на масштабные протесты, которые происходили после осуждения Сергея Стерненко. Поэтому решение апелляции отличается полярно, говорит председатель правления Фонда "Деюре" Михаил Жернаков, 35 лет.

- В решении - мало юридического много политического. Власти отреагировали на протесты. Видя, как они влияют на рейтинги, ситуацию в стране. Решение суда не считаю справедливым. Надеюсь, Кассационный суд полностью оправдает Сергея. Потому что нет доказательств по делу, по которым можно осудить человека.

Дело Стерненко называют политическим. Насколько суд зависим от указаний власти?

- Очень. Зависимость от политиков и олигархов, коррупция - две основные проблемы судебной системы. Рассчитывать, что в громких делах суд взял и справедливо принял решение - точно не приходится. Тем более, если посмотреть послужные списки судей, которые принимали решение в отношении Сергея и в первой, и во второй инстанции. С добропорядочностью у них огромные проблемы.

Власть сделала выводы?

- Хочется надеяться, что да. И подобных необоснованных решений в угоду пророссийским силам больше никто принимать не будет. Хорошо, что хватило ума не нагнетать ситуацию в обществе и вовремя остановиться.

Могут посадить на 15 лет

Сергей Стерненко - общественный активист, бывший руководитель отделения "Правого сектора" в Одессе.

В 2018-ом на него нападали трижды. Во время последнего случая он смертельно ранил нападавшего Ивана Кузнецова, 29 лет. Второй - 30-летний Андрей Исайкул - бежал из Украины. Стерненко получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Утверждает, он защищался. Но в СБУ считают - он ударил ножом Кузнецова, когда тот убегал. Стерненко убежден, что нападения заказал мэр Одессы Геннадий Труханов, а на следствие влияли министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

11 июня прошлого года Служба безопасности объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Ему грозит 15 лет за решеткой.