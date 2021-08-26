- На улице воняло горелым. Подумала, кастрюля у кого-то пригорела. Оглянулась, а из соседского окна - дым. Я бегом туда. Двери закрыты. Дергала со всей силы, аж пальцы начали печь. Открыла. Вижу, ребенок младший лежит. Я к нему - как тряпочка, - рассказывает 64-летняя Людмила Симоненко из города Новая Одесса Николаевской области.

Спасла трех соседских детей во время пожара в шестиквартирном доме на ул. Николая Хвылевого, 30. Это произошло 18 августа около 11:00.

Людмила Викторовна единственная, кто бросился на помощь. В доме были близнецы 5-летние Диана и Тина и Кира, 3 года. Последняя лежала возле двери. Дина стояла под окном, за ней женщина вернулась. Дольше искала Тину, у которой детский церебральный паралич.

- Тину никак найти не получалось. Знала, что детей в доме должно быть трое. Набирала воздух полной грудью и шла искать, - рассказывает Людмила Симоненко. - Вижу, лежит навзничь. Взяла, а она никакая вообще. Принесла какое-то одеяло из дома, положила. Родственники мои вызвали "скорую". Жду-жду - нет. Прочистила носики и ротики детям от сажи. Слушала, дышат. Когда врачей увидела, аж выдохнула. От испуга не соображала, что делала, и как. Просто знала, что там маленькие дети. Надо спасать. Их родителей нет дома. Я до сих пор удивляюсь, как дверь открыла.

Горело в доме 37-летнего Юрия Фролова. Его 5-летние дочери - от первого брака. Их мать умерла после родов. Мужчина женился на падчерице - 28-летней Надежде. Кира - их общая дочь. Юрий работает пастухом. Надежда - домохозяйка. В день пожара их дома не было.

- Я не помню, волочила детей или несла. Одна из близняшек бегала вокруг меня. Видимо, от шока. Потому что в больнице ее состояние было самое худшее, - добавляет Людмила.

Вероятно, дети играли спичками, предполагает отец. В тот день он был на работе, жена - пошла к сестре, говорит.

Горели мебель, вещи, диваны, кровати, говорит Владимир Спиян из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

- Пластмасса, матрас - из-за этого сильно дымило. Женщина, которая спасла детей, очень рисковала, - добавляет Спиян.

Детей забрали в Новоодесскую районную больницу. Оттуда перевезли в реанимацию в область.

- Малышей доставили в тяжелом состоянии. Оказали им неотложную помощь. Потом - перевели в реанимационное отделение областной детской больницы, - рассказывает медсестра Людмила Письменная.

Сейчас девочки находятся в Николаевской областной детской больнице. Их состояние стабильное, выздоравливают.

Причину возгорания в доме устанавливают эксперты.