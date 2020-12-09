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четверг, 10 декабря 2020 07:55

Андрея Антоненко год держат в изоляторе
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Военный и музыкант 49-летний Андрей Антоненко будет оставаться под стражей до 19 декабря, по решению Апелляционного суда Киева. В следственном изоляторе он почти год.

Его с военным медиком Яной Дугар, 27 лет, и детским кардиохирургом 41-летней Юлией Кузьменко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. В мае этого года Яну выпустили под залог. 11 августа под домашний арест вышла Юлия. Музыканта оставили за решеткой. Прямых доказательств их вины следствие не имеет.

- Услышали что-то новое? Нет. А время не вернешь. Ни мне, ни моим детям, - заявил Антоненко после объявления решения суда 7 декабря.

Исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в Киеве. Взрывчатка была прикреплена к днищу машины. Три года в деле не было сдвигов. Имена подозреваемых полиция назвала на брифинге 12 декабря прошлого года. На нем собрались руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

- Решение по Антоненко было прогнозируемо. Руководители страны, которые год тому назад отчитывались о задержании подозреваемых по делу Шеремета, теперь не знают, как ситуацию разрулить. Потому что надо сказать: "Мы ошиблись. За решеткой оказались невинные люди. Их надо выпускать", - говорит волонтер 34-летний Роман Синицын.

- Полиция сшила дело Шеремета белыми нитками - без доказательств и мотивов, - продолжает. - Сделали это из-за некомпетентности или специально - не знаю. В любом случае, это политическая ответственность министра внутренних дел. Авакову прошлогодний брифинг дал возможность закрепиться на должности и поставить Зеленского "на растяжку".

Почему Антоненко не хотят отпускать даже под домашний арест?

- Похоже, его будут держать в СИЗО, пока не пройдет внимание общества и медиа к этому делу. Затем по-тихому изменят меру пресечения.

Какие недостатки системы обнажает это дело?

- Реформа полиции не состоялась. Действуют карманные суды. Уверен, что судьи не меняют меру пресечения не по убеждению, а по указаниям с Банковой. Дело Шеремета анализировало большое количество профессиональных юристов. Все говорят: нет ни одного прямого доказательства вины подозреваемых. Никто из нас не застрахован от такого - оказаться по сфабрикованному делу в тюрьме. Прошлогодний брифинг стал юридической бессмыслицей. Потому что до решения суда прозвучали обвинения и утверждения, что задержанные виновны.

Можно ли делать прогнозы - когда и чем закончится дело?

- Юридических механизмов затягивать его много. Будет длиться годами. Потому что лежит в политической плоскости. Бесспорно, Андрей выйдет на свободу. Вечно держать человека в СИЗО без доказательств - не получится. Будет ли оправдательный приговор? При нынешнем режиме и таком влиянии Авакова - нет. Со временем дело рассыплется. А настоящих убийц и заказчиков Шеремета никто не найдет.

Запрещали стричься

С момента ареста чувствовал психологическое давление, говорит военный и музыкант 49-летний Андрей Антоненко. В СИЗО ему запрещали брать теплые вещи, стричься, бриться. Не предоставляли медицинскую помощь. Под запретом - переписка и свидания с родными.

Это распространенная практика - давить на человека психологически, говорит адвокат Сергей Старенький, 47 лет.

- Это делается, например, чтобы склонить к соглашению со следствием. Прокуратура в этом заинтересована. Потому что им тогда не надо доказывать что-то в суде, - говорит Старенький. - Отказ в теплых вещах, медицинской помощи Европейский суд по правам человека расценивает как пытки. Есть тысячи подобных решений. То же касается запрета свиданий. Ближайшие родственники - мать, жена, дети могут посещать арестанта, если они не являются участниками того же уголовного производства. Письменное разрешение раз в месяц должен предоставить следователь.

Автор: Анна БОВА
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Дата
10
декабря

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