Врачи наживались на больных раком

Медики Житомирского областного онкодиспансера наживались на бесплатных лекарствах. Говорили больным покупать в аптеках дорогостоящие препараты, которые бесплатно предоставляло государство.

Организовал схему заведующий одним из отделений онкоцентра совместно с коллегой. Действовали по меньшей мере в течение последних полгода, по словам Ирины Мартынюк из Службы безопасности в Житомирской области.

- Медики по документам списывали эти препараты. Потом продавали их в частные аптеки за полцены, - рассказала Ирина Мартынюк. - Их доход составлял не менее полумиллиона гривен ежемесячно.

Во время обысков у подозреваемых и аптеках изъяли почти 0,5 млн грн наличными и партию лекарств. Следователи устанавливают причастных к схеме.

В медучреждении создали комиссию и расследуют действия коллег.

Речь идет о заведующем химиотерапевтическим отделением и его подчиненном. Весь коллектив в шоке, говорит директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш.

- У меня постоянно с ними была война. Заведующего увольнял, а он восстановился через суд, - говорит Сабадаш. - Это не врачи, а нелюди. Забирали у людей последнюю надежду.

Медики от работы пока не отстранены, потому что не получили подозрение. Если вину докажут, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Также проверяют аптеки, торгующие лекарствами. Препараты из Житомирского онкодиспансера обнаружили в нескольких областях.

В Одессе будут судить кардиохирурга, который брал деньги за бесплатные операции.

Его задержали в мае этого года - когда получил $ 11 тыс. (почти 300 тыс. грн. - ГПУ) от пациента. В такую ​​сумму оценил проведение операции на сердце с протезированием отдела аорты, по информации пресс-службы областной прокуратуры.

- Такие вмешательства должны делать бесплатно, по законодательству Украины. Протезы, клапаны, шунты закупаются за бюджетные средства. Обвиняемого освободили от должности, - рассказывают в прокуратуре.

Кардиохирургу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.