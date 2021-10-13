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четверг, 14 октября 2021 07:45

Пятиклассницу отчим убил стулом

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- Стулом с гвоздями били ее по голове, телу. Живого места не осталось. Так и положили в кровать. А под утро обнаружили, что ребенок умер, - об убийстве 10-летней Майи из села Паладь-Комаровцы вблизи Ужгорода на Закарпатье рассказывает 70-летняя соседка, имя просит не указывать.

Майю избил пьяный отчим 34-летний Сергей Давыдов вечером 2 октября. Все произошло на глазах ее матери Натальи, 37 лет. За дочку не вступилась. Около пяти утра девочку нашли мертвой в постели. Вызвали полицию.

- Отчим сам позвонил. Признался в содеянном, - говорит Анна Дан из полиции Закарпатской области.

Село Паладь-Комаровцы расположено в 15 км от Ужгорода и в километре от словацкой границы. Здесь живут около тысячи человек. Местные видели, что Майя страдает от насилия. Но не реагировали.

Наталья познакомилась с Сергеем из Никополя на Днепропетровщине в интернете. Переписывались. Позже он переехал к ней. Вроде сбежал из города. Потому что избил там сожительницу и его искала полиция. Ранее отбывал семь лет за смертельное избиение человека.

До встречи с Сергеем Наталья имела четырех детей. Старшей дочери 18, она живет отдельно. Позже родилась Майя, потом сын, он умер маленьким. И еще одна дочь - Ника, ей 5 лет. С Сергеем Наталья родила еще двух - Максиму 12 месяцев, дочери две недели.

Женщина ухаживала за детьми. Сергей перебивался временными заработками, часто пил. Был агрессивен, мог устроить драку. В селе его боялись. Больше всего доставалось Майе. Девочка училась в классе Шишловской школы. Дома отвечала за хозяйство.

- Она была за уборщицу и за няньку. Малых накормить, памперсы поменять - все на ней. Во дворе все сорняки прорывала, домашнюю работу выполняла. Кроликов кормила, в магазин ходила. А если что-то не успевала, то били ее страшно. Всем, что под рукой было. И это слышали соседи и вся улица. Но молчали, - продолжает 70-летняя женщина. - Ребенок не раз убегал из дома - голая и босая. Накануне гибели ее раздетую видели на кладбище. Там пряталась. Мать все знала и видела. Но ни разу за ребенка не вступилась. Школу Майя пропускала. Но там тоже не поинтересовались, по какой причине. Почему в синяках ходит. Неухоженная была. Даже сумки для книг не было. С пакетом ходила в школу. Как-то увидела, что он у нее порвался, она книги собирала с земли. Хотела сумку ей дать - отказалась.

Наталья помогала отчиму наказывать дочь, говорят в селе. Поэтому одна соседка позвонила родному отцу Майи - Игорю Кропивянскому. Мужчину к детям в дом не пустили. Он обратился в полицию и в службу по делам детей в Ужгороде. Однако там не отреагировали, говорит депутат Сюртивской объединенной территориальной громады Мария Сани.

- Виноваты в трагедии полиция и служба по делам детей. Отец и бабушка обратились туда в среду, 29 сентября, - рассказывает Мария Юрьевна. - Они не пришли. Родственники хотели забрать ребенка, обивали пороги. Но не успели.

Информацию о Майе передали в службу по делам детей Сюртовской громады, говорит руководитель службы по делам детей Закарпатья Светлана Якими. Но они не успели ее проверить.

Сергея Давыдова арестовали без права на залог, по решению Ужгородского горрайонного суда от 5 октября. Девочку похоронили 7 октября в Ужгороде на Кальварии. Проститься с ней пришли односельчане и родной отец. Матери на похоронах не было.

Следователи ждут результатов экспертизы, чтобы определиться с подозрением матери. Предварительно речь идет об оставлении без помощи, повлекшем смерть, говорит Анна Дан.

- Где сейчас женщина - не знаем. Ее передвижение не ограничивали. Известно, что 5-летнюю сестру по матери убитой девочки забрала бабушка. Младших детей должны были изымать соцслужбы, - говорит Анна Дан. - Ждем результаты экспертизы, и будет определено подозрение матери. Отдельно расследуют бездействие работников социальных служб. Информацию о криминальном прошлом и отбывании наказания подозреваемого проверяют.

Сергею Давыдову за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Его жене в случае доказательства вины - до восьми.

Автор: Анна БОВА
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Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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