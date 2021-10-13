Мецгера отправили под ночной домашний арест

Бывшему председателю правления Укрэксимбанка 43-летнему Евгению Мецгеру избрана мера пресечения - ночной домашний арест. Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 11 октября.

Мецгера обвиняют в препятствовании журналистской деятельности и незаконном содержанию людей. Покидать дом ему запрещено с 22:00 до 6:00. Также обязан сдать паспорта и являться к следователю по первому требованию. Так суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили для Мецгера круглосуточный домашний арест.

- Я извинился за эмоции. Верю, что следствие разберется, - говорит Мецгер перед заседанием.

Такое же решение по этому же обвинению суд принял и в отношении директора информационной политики Укрэксимбанка Владимира Пикалова. Правда, его ночной домашний арест должен начинаться с 21:00. Третий фигурант по делу - директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов. Его кроме препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, подозревают в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов. Суд отпустил его под личное обязательство.

Конфликт со съемочной группой телевизионной программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" у Мецгера возник в помещении банка 4 октября. Во время интервью чиновнику не понравился вопрос журналиста Кирилла Овсяного о выдаче $ 60 млн кредита предпринимателю, который ведет бизнес на оккупированных территориях и платит налоги в самопровозглашенной ДНР. Приказал отобрать у съемочной группы аппаратуру и вытереть запись. Затем подчиненные Мецгера еще час удерживали журналистов в помещении банка. Оператору Александру Мазуру чуть не сломали руку.

Специалисты восстановили удаленные записи. После этого Мецгер написал заявление на отстранение от должности. А 11 октября - на увольнение. Наблюдательный совет банка заявление удовлетворил.

Если вину Мецгера, Пикалова и Тельбизова докажут, им грозит штраф до пяти лет ограничения или лишения свободы.