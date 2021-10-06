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четверг, 07 октября 2021 07:51

Полицейского забила компания подростков

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- Наше село рыдает - все Артура любили. Добряк, хороший семьянин. Мать, когда узнала о трагедии, не своим голосом кричала, - 53-летняя Нина из села Колодистое Уманского района Черкасской области рассказывает о бывшем односельчанине, полицейском 30-летнем Артуре Ерохине.

Его в ночь на 2 октября забила до смерти компания подростков возле супермаркета АТБ в Чернигове. Зашел туда вместе с товарищем-сверстником Владимиром Савоном.

Артур Ерохин жил в Чернигове. Работал старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Владимир - его коллега. Оба были в отпуске. В супермаркет зашли одетые в гражданское. В это время там была компания. Ребята громко разговаривали, вели себя развязно. Артур и Владимир сделали им замечание, по словам свидетелей. Тем не понравилось, решили выяснить отношения.

Артура Ерохина притянули к кассе на глазах у работников супермаркета. Били лежачего. Присутствующие никак не реагировали. Это видно на записи с камер наблюдения, которое распространили в сети. Избитый полицейский смог подняться и вышел на улицу. Там драка продолжилась. Впоследствии товарищей нашли прохожие. Артур был мертв, Владимир - без сознания, исчезла его сумка с вещами. Мужчину забрали в реанимацию областной больницы.

Артура Ерохина более 20 раз ударили в голову, от чего он скончался на месте, по данным следствия.

- Окончательную причину конфликта устанавливают следователи. Опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения, - говорит Наталья Слабеняк из областной полиции.

Подозреваемые - жители Чернигова. Самому младшему 16 лет, еще двум по 17, самому старшему - 18 лет. Всех подозревают в умышленном убийстве. 4 октября их взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Пятый арестованный - 32-летний Владимир Вареник - ограбил Владимира Савона.

Один из подозреваемых - студент 17-летний Дмитрий. Гулял в компании с троюродным братом Ярославом и друзьями Александром и Ильей. В драке не участвовал, говорит.

- Я не видел, с чего все началось. Пошел в туалет за магазин. Брат - купить воды. Когда шел обратно, выбежала подружка. Сказала, что брата бьют. Я туда - у него разбито лицо. Я только раз толкнул полицейского, чтобы брата не трогал. Били его Ярослав, Саша и Илья. Последний - раз семь ударил полицейского в голову на моих глазах, - рассказал в суде Дмитрий.

Мать Ярослава Людмила Сапожникова утверждает, что первыми драку затеяли полицейские. Вроде были навеселе.

- Сначала ударили Ярослава. Он упал к лестнице. Это видно на видео. На его крик прибежали друзья, - говорит Сапожникова.

Отец Дмитрия - Сергей Туник - обвиняет в бездействии полицейских, которые приехали на вызов и ничего не сделали.

- Патрульных вызвали. Когда приехали, один из тех двух полицейских бросался и на них, - говорит Сергей. - Патрульные распылили газовый баллончик и уехали.

Патрульную полицию вызывали несколько раз. Экипажи приезжали на место, говорит начальник патрульной полиции области Андрей Думич. Подробности не комментирует, поскольку ведется следствие.

- Относительно использования газового баллончика - не имею информации. Все проверяют, - добавляет Думич. - Следствие ведет главное управление Нацполиции.

- Работники магазина действовали в пределах своих полномочий и должностных инструкций. Немедленно вызвали полицейских. Те приехали, когда всех участников драки в магазине уже не было, - говорят в пресс-службе корпорации АТБ.

Владимира Савона спасают в нейрохирургическом отделении областной больницы. У него раны лица, головы и сотрясение мозга. Состояние стабильное, по словам медицинского директора по лечебно-диагностической работе областной больницы Валерия Чобитько.

С убитым Артуром Ерохиным попрощались в Чернигове 4 октября. У него остались жена Вероника, сын Святослав и дочь Каролина.

- Он был самым лучшим отцом, понимающим мужем. Всегда старался, чтобы дети ни в чем не нуждались. Все - для них, - говорит Вероника. - Знаю только, что конфликт начался в супермаркете. Любые новые подробности - боль. Должна немного прийти в себя. Володя - близкий друг нашей семьи. Он в больнице, сам на себя не похож после избиения.

Если вину подростков докажут, могут посадить на 15 лет или пожизненно. Владимиру Варенику грозит до шести лет за решеткой.

Автор: Анна БОВА
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