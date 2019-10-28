Собака покусала трех женщин

Овчарка покусала четырех человек в селе Тиньки Чигиринского района на Черкасчине 24 октября. Собака убежала со двора, когда хозяина не было дома.

- Кавказская овчарка набросилась на 83-летнюю соседку, которая подметала перед двором. Свалила ее на землю. На помощь пришли другие селяне. Пес их тоже покусал. Трое мужчин палками загнали его во двор и закрыли калитку, - рассказывает 30-летняя Ирина Назарок из областного центра экстренной медицинской помощи Черкасс. - Медики забрали в больницу трех женщин 79, 80 и 83 года. У них многочисленные укусы, раны предплечья и костей рук. Еще один человек, который помогал ловить пса, от госпитализации отказался.

Хозяин собаки признает вину и помогает пострадавшим.

- Ситуацию урегулировали. Хозяин пса - хороший человек. За инцидент извинялся, оплачивает всем лечение, - рассказывает 39-летняя Леся Великая, секретарь Тиньковского сельского совета. - Насколько мне известно, двух уже выписывают, одна еще будет в больнице. Все получилось случайно. Пес всегда привязан, а в этот раз оторвался и побежал к уткам. Соседка увидела, начала отгонять от птицы, так на нее и набросился.