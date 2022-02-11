Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране

Фото: president.gov.ua

Прошло два года, как президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Андрея Ермака.

Тот 11 февраля 2020-го заменил в должности Андрея Богдана, адвоката олигарха Игоря Коломойского. Богдан пробыл на Банковой более восьми месяцев.

До работы руководителем ОП Ермак являлся помощником Зеленского. Ранее – помощником нардепа-"регионала" Эльбруса Тадеева. Рассказывал, что познакомился с Зеленским 12 лет назад, когда будущий президент работал генеральным продюсером телеканала "Интер" олигарха Дмитрия Фирташа. Предоставлял юридические услуги телеканалу.

В первой половине 90-х учился в Киевском национальном институте международных отношений, где образование также получал третий президент Грузии Михеил Саакашвили. По специальности Ермак – юрист-международник. Его кумом является заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Gazeta.ua напоминает, какие события и скандалы случились вокруг действующего руководителя ОП.

У Ермака есть 23 советника, у главы государства - четыре. За прошлый год получил 453 759 грн зарплаты (после вычета налогов и сборов), Зеленскому выплатили 270 480 грн.

Сопровождает президента повсюду – на пресс-конференциях, во время поездок по областям и за рубежом, на концертах и за пивом.

Вручал удостоверение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой после ее назначения.

Ермак представляет Венедиктову работникам Офиса генпрокурора, март 2020 года.

"Торговля" должностями

В марте 2020-го народный депутат тогда еще из фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис разговаривает с разными людьми по поводу их возможного трудоустройства на должности.

Лерос обратился в Национальное антикоррупционное бюро. Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело по злоупотреблению влиянием на мошенничество и передала в Национальную полицию.

Фигуранты пленок Дмитрий Штанько, ранее работавший в органах внутренних дел, и сотрудник СБУ Сергей Шумский в интервью Bihus.info рассказали, что претенденты на должности в общей сложности собрали для Дениса Ермака $100 тыс, часть из которых якобы передали его брату.

В сентябре депутата исключили из фракции. После того, как он заявил с трибуны Верховной Рады, что Ермак по телефону раздает указания на кого открывать, закрывать дела, кого назначать на государственные должности и увольнять.

Посиделки в кафе во время карантина

В июне того же года полицейские составили административные протоколы на Зеленского, Ермака, первого эксзамглавы ОП Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Они сидели в кафе вопреки карантинным ограничениям. Заведениям общественного питания было запрещено принимать посетителей.

Фото кофепития опубликовал Офис президента

Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал каждого кроме президента на 17 тыс. грн. Также взыскал 420 грн 40 коп. судебного сбора. Ни один из правонарушителей на заседание не явился.

Конституционный суд открыл производство по обращению разъяснить положения Конституции относительно возможного привлечения президента к ответственности. Зеленский заявил, что добровольно заплатит размер штрафа на счет заведения.

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"Вагнергейт"

В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика российской военной компании "Вагнер". А в августе стало известно, что их выдали Москве.

Тогда журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к уничтожению малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинский самолет Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии Бутусова, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил Ермак.

В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В Верховной Раде потребовали расследования государственной измены.

К трибуне вышли две фракции – "Європейська солідарність" и "Голос"

В июне Зеленский дал интервью телеканалу "1+1" Коломойского, в котором сказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

Осенью международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков просил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.

Глава временной следственной комиссии в парламенте, депутат от "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила журналистам, что Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию. В ноябре Ермака допросили в Государственном бюро расследований.

Средний палец

4 ноября 2021 года Лерос в парламенте назвал президента "главным изменником". После этого нардепe выключили микрофон. Депутат показал Зеленскому и Ермаку средний палец.

Автор: Facebook.com/leros.geo Внефракционный народный депутат Гео Лерос показывает средний палец с трибуны

Неделю спустя Лероса обвинили в хулиганстве. Подозрение вручили работники ДБР. На следующий день вручили еще одно подозрение – за неисполнение решения суда. Депутату избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Дело о "среднем пальце" в январе направили в суд.

В феврале прошлого года Лерос приходил в приемную руководителя ОП, чтобы спросить, почему за ним следит Служба безопасности Украины. Ермак не вышел. Лерос попросил секретаршу передать, что тот "г*ндон". "От имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х*й. Спасибо", - сказал.

Внимание! Ненормативная лексика!

День рождения на государственной даче

В ноябре президент отгулял день рождения руководителя Офиса на государственной даче "Синегора" возле села Гута в Ивано-Франковской области, выяснил журналист Михаил Ткач.

Использовали государственные вертолеты для доставки гостей.

После огласки в СМИ Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов и что летал с Ермаком. Также сказал, что перед днем рождения Ермака улетел в Гуту с семьей, чтобы отдохнуть.

Когда руководитель ОП праздновал, в Ивано-Франковскую область прилетал бизнес-партнер Коломойского.

В этом году Зеленский отдыхал с Ермаком на горнолыжном курорте "Буковель". В отеле Radisson Blu Resort Bukove, в котором разместился президент, также был Коломойский, находящийся под санкциями США

В соцсетях создают мемы о неразлучности президента с руководителем Офиса.

Готовит Зеленского на второй срок

"Ермак устраивает президента лучше Богдана потому, что избрал правильный метод управления – подхалимство. Знает, что Зеленский – аплодисментозависим, нарцисс. Подогревает его амбиции по поводу второго срока", - говорит в комментарии Gazeta.ua политический эксперт Виктор Бобиренко.

Как и Зеленский, Ермак не любит общаться с гражданским обществом, журналистами.

"Превратились в замкнутую касту. Ермак фактически управляет и правительством и парламентом. Все ключевые решения принимаются на Банковой. Не сам Зеленский готовит проекты, указы. Все проходит через Ермака. Он закрыл доступ к ушам президента", - говорит эксперт.

Руководитель ОП является главным фаворитом Зеленского. Он даже влиятельнее олигарха Рината Ахметова, считает политический обозреватель. Будет в должности до истечения президентского срока Зеленского.

"Сам Ермак никаких решений не подписывает. А кто он? Не является институтом власти, практически личный помощник Зеленского. Но де-факто – второй человек в стране. Для жертв имеют министров, если какой-нибудь скандал. Могут пожертвовать всем правительством, но не Ермаком" , – отметил Бобиренко.

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У нынешней власти есть единственная цель, которой посвящают все тактические и стратегические цели – переизбрание Зеленского.

"Выборы уже начались. Будет ребрендинг "слуг". Будут искать возможность, чтобы рейтинг не падал, будут принимать популистские решения на 2023 год. Под это пожертвуют всем бюджетом. Сначала постараются выиграть парламентские выборы, а затем – президентские. С осени будут работать штабы. Но выборы будут снова делать через картинку, не строя сильно партию", - говорит эксперт.

При этом Ермак "сам себя назначит главным" в кампании. А официально штаб возглавит кто-нибудь другой, говорит Виктор Бобиренко.