Порошенко зарабатывал на смерти военных - самое интересное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского, который находится под санкциями США.
Президент появился в программе "VIP с Натальей Мосейчук", которую показали в вечернем эфире в четверг.
Зеленский идет к телеведущей возле Мариинского дворца. Позади политтехнолог, советник руководителя ОП Ермака Михаил Подоляк.
Говорят на поляне. Ведущая говорит Зеленскому, что его упрекают, "сосредоточили в руках абсолютную власть". "Что мешает вам эти два года провести кардинальные реформы?", - спрашивает.
Президент отвечает: "Есть монобольшинство де-юре. А де-факто в оппозиционных депутатов есть бюрократическая возможность, регламент, много разных причин, чтобы закон проходил тысячи правок".
Программа длится почти час. Gazeta.ua предлагает самое интересное, что сказал Зеленский.
О НАТО и агрессоре России
"Вопрос ПДЧ - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами Альянса.
Мы нуждаемся сейчас в поддержке. Сейчас у нас война. Конкретных действий нуждаемся от Альянса и Соединенных Штатов Америки. Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно"
О встрече с Байденом
"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. Блок по безопасности, это вопрос не только ПДЧ, а наших двусторонних отношений, оборонного контракта, меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока". Вопрос Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота. Увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи"
О Порошенко и Медведчуке
"Было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом.
Украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украины через Россию. Он вывозился.
Люди делали деньги. Когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных"
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О стене на Донбассе
"Стена - это не просто слова или что-то, что кто-то строит. Стена - это все. Стена - во всех отношениях, всех коммуникациях. То есть - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины.
Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет - если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины"
О "вагнеровцах"
"К Ермаку в СБУ ноль вопросов. Мы видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Это точно не была наша операция. Идея такой операции - это была идея других стран.
Я позвонил Александру Григорьевичу, его предупредил, сказал, что готов передать ему всю информацию, касающуюся этих людей, мы уже понимали, какие там были фамилии, кто это такие. Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло"
СНБО
"Я устал договариваться с теми или другими.
Мы пришли менять страну. Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО - один из видов этого оружия, и я его применяю.
О уволенном председателе Конституционного суда Тупицком
"Я потратил полтора года для того, чтобы сформировать свою позицию, закончить диалоги с теми или иными людьми. Я объяснял господину Тупицкому лично. Я ему сказал, что не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной.
Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Его субьектизировали различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу.
Я заблокировал действия Конституционного суда, считаю неправомерными"
О Ермаке
"Он пришел со мной, он уйдет со мной.
Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людях"
Об мэре Киева Кличко
"Он почему-то решил, что мы преследуем его из-за политической конкуренции. Он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию"
О политических конкурентах
"У меня нет ни одного конкурента"
О деолигархизации
"Всем будет большой плюс. Они не будут тратить деньги на политику, политиков"
2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов, сообщалось.
Позже Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.
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