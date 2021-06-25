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пятница, 25 июня 2021 11:30

Порошенко зарабатывал на смерти военных - самое интересное из интервью Зеленского
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Президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского, который находится под санкциями США.

Президент появился в программе "VIP с Натальей Мосейчук", которую показали в вечернем эфире в четверг.

Зеленский идет к телеведущей возле Мариинского дворца. Позади политтехнолог, советник руководителя ОП Ермака Михаил Подоляк.

Говорят на поляне. Ведущая говорит Зеленскому, что его упрекают, "сосредоточили в руках абсолютную власть". "Что мешает вам эти два года провести кардинальные реформы?", - спрашивает.

Президент отвечает: "Есть монобольшинство де-юре. А де-факто в оппозиционных депутатов есть бюрократическая возможность, регламент, много разных причин, чтобы закон проходил тысячи правок".

Программа длится почти час. Gazeta.ua предлагает самое интересное, что сказал Зеленский.

О НАТО и агрессоре России

"Вопрос ПДЧ - это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами Альянса.

Мы нуждаемся сейчас в поддержке. Сейчас у нас война. Конкретных действий нуждаемся от Альянса и Соединенных Штатов Америки. Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно"

О встрече с Байденом

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. Блок по безопасности, это вопрос не только ПДЧ, а наших двусторонних отношений, оборонного контракта, меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока". Вопрос Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота. Увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи"

О Порошенко и Медведчуке

"Было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом.

Украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украины через Россию. Он вывозился.

Люди делали деньги. Когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали именно на смерти военных"

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О стене на Донбассе

"Стена - это не просто слова или что-то, что кто-то строит. Стена - это все. Стена - во всех отношениях, всех коммуникациях. То есть - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины.

Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет - если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины"

О "вагнеровцах"

"К Ермаку в СБУ ноль вопросов. Мы видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Это точно не была наша операция. Идея такой операции - это была идея других стран.

Я позвонил Александру Григорьевичу, его предупредил, сказал, что готов передать ему всю информацию, касающуюся этих людей, мы уже понимали, какие там были фамилии, кто это такие. Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло"

СНБО

"Я устал договариваться с теми или другими.

Мы пришли менять страну. Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО - один из видов этого оружия, и я его применяю.

О уволенном председателе Конституционного суда Тупицком

"Я потратил полтора года для того, чтобы сформировать свою позицию, закончить диалоги с теми или иными людьми. Я объяснял господину Тупицкому лично. Я ему сказал, что не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной.

Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Его субьектизировали различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу.

Я заблокировал действия Конституционного суда, считаю неправомерными"

О Ермаке

"Он пришел со мной, он уйдет со мной.

Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людях"

Об мэре Киева Кличко

"Он почему-то решил, что мы преследуем его из-за политической конкуренции. Он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию"

О политических конкурентах

"У меня нет ни одного конкурента"

О деолигархизации

"Всем будет большой плюс. Они не будут тратить деньги на политику, политиков"

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов, сообщалось.

Позже Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.

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