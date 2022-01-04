Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ

Зеленский приехал на горнолыжный курорт 4 января.

Президент Владимир Зеленский приехал на курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области и разместился в гостинице "Radisson Blu Resort Bukovel". В этом же отеле остановился олигарх Игорь Коломойский.

Об этом сообщила "Українська правда".

Коломойский находится на курорте с семьей.

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Зеленский приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних номеров.

На пятом этаже того же отеля, что и Зеленский, гостит Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в Днипро)".

В прошлом году Зеленский тоже отдыхал на горнолыжном курорте. Был в "Буковеле" 6-7 января. Тогда министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что президент не нарушал карантин, поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна. В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. Олигарх живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.