Стало известно, нарушил ли президент карантин во время отдыха на Прикарпатье

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский не нарушил карантин во время отдыха на горнолыжном курорте. Поехал в Прикарпатье до введения январского локдауну 8 января.
Об этом он сказал в эфире Свободы Савика Шустера.
"Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", - подчеркнул Степанов.
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В частности, отметил, что его ведомство не отвечает за соблюдение норм карантина. Это отслеживают специалисты полиции, местные власти, а также другие.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса в экстренном режиме.
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