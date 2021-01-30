Стало известно, нарушил ли президент карантин во время отдыха на Прикарпатье

Степанов обьяснил, что президент Украины Владимира Зеленского не нарушил карантин. Фото: instagram

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский не нарушил карантин во время отдыха на горнолыжном курорте. Поехал в Прикарпатье до введения январского локдауну 8 января.

Об этом он сказал в эфире Свободы Савика Шустера.

"Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", - подчеркнул Степанов.

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В частности, отметил, что его ведомство не отвечает за соблюдение норм карантина. Это отслеживают специалисты полиции, местные власти, а также другие.