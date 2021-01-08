Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото

Фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский отдыхал на на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.

28 декабря Зеленский посетил Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой 28 декабря. Сказал, что встретит там Новый год, сообщает "24 канал".

В Буковеле Зеленский фотографировался с людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом

"Если год начался со встречи с президентом, он обречен быть успешным", - написала одна из посетительниц.

Президент Владимир Зеленский в новогодних поздравлениях чаще всего использует слово "мы". В речи 2020 года он произнес его 15 раз, в последний - 22.