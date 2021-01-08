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пятница, 08 января 2021 20:20

Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
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Зеленский отдохнул в Буковеле
Фото: Instagram
Зеленский отдохнул в Буковеле
Зеленский отдохнул в Буковеле
Зеленский отдохнул в Буковеле
Зеленский отдохнул в Буковеле

Президент Владимир Зеленский отдыхал на на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.

28 декабря Зеленский посетил Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой 28 декабря. Сказал, что встретит там Новый год, сообщает "24 канал".

В Буковеле Зеленский фотографировался с людьми.

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"Если год начался со встречи с президентом, он обречен быть успешным", - написала одна из посетительниц.

Президент Владимир Зеленский в новогодних поздравлениях чаще всего использует слово "мы". В речи 2020 года он произнес его 15 раз, в последний - 22.

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