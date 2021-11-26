Ермак прятался от журналиста в детской комнате

Ермак скрывался за охраной.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пытался скрыться от журналиста Михаила Ткача, когда тот спрашивал его о скандальном праздновании дня рождения.

"Вы не прокомментировали, где вы находились 21 ноября", - сказал журналист.

"Все, что сказал, написал у себя на странице", - ответил Ермак.

"Но вы не прокомментировали, где вы находились", - заметил журналист.

После этого охранник захлопнул дверь перед Ткачем.

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Потом Ермак сказал: "21 ноября вы видели меня на аллее Небесной сотни.

Если вас интересует празднование моего дня рождения - я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к родителям. Все остальное я написал в посте. Также я договорился об эксклюзивном интервью по многим вопросам, которое я дам на днях. Поэтому простите. Думаю, там я смогу на все вопросы ответить".

Также заявил, что был в Гуте в пятницу и субботу.

Президент Владимир Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Ермака на государственной даче "Синегора". Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах. В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам.