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среда, 24 ноября 2021 23:20

В ОП вспомнили, где Зеленский был на выходных

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В ОП вспомнили, где Зеленский был на выходных
Офис президента прокомментировал расследование празднования дня рождения Ермака. Фото: Укринформ

Пресс-служба Офиса президента дала официальный комментарий в семи пунктах по расследованию празднования 50-летия Андрея Ермака в Карпатах, на котором якобы присутствовал и сам Владимир Зеленский.

Президент три дня был в Киеве, на день слетал на дачу в Гуту, Ермак праздновал свой день рождения с родителями, написала пресс-служба в фейсбуке.

ОП в семи пунктах расписали, что на самом деле происходило в минувшие выходные.

"Первое: официально сообщаем, что не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности", написала пресс-служба.

"Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с какими-либо бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", сообщили в ОП.

Третьим пунктом ОП заявила, что в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

В Офисе президента напомнили, что пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользование соответствующими объектами.

Из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле", сообщили в заявлении.

Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента, написала пресс-служба.

Надеемся, что в следующий раз получим запрос на предоставление информации хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы и добавить правдивую информацию к готовящемуся материалу, написала пресс-служба.

В следующем месяце будет отмечаться День работников дипломатической службы Украины. Соберутся – и именно в резиденции в Гуте – более ста глав дипломатических и консульских представительств Украины. Состоится специальный дипломатический форум – с соответствующей программой. Подготовка к этому форуму на месте уже идет, сообщили в ОП.

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Вышло расследование "Украинской правды", в котором говорится, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали 50-летие главы ОП Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах в воскресенье, 21 ноября.

Чтобы доставить гостей в резиденцию президента "Синегора", использовали вертолеты ГСЧС.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отреагировал на расследование. Он не знает, как Владимир Зеленский проводит свое свободное время.

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