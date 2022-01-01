Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ

Президент Владимир Зеленский принял участие в "Новогоднем Вечернем Квартале".

Программу транслировали на телеканале олигарха Игоря Коломойского в новогоднюю ночь.

С Зеленским в первых рядах находились его жена Елена, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир. Шефир является продюсером "Студии "Квартал 95".

На концерте президента развлекала группа из Российской Федерации "Мумий Тролль".

"В гостях у вечернего новогоднего квартала Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль", - объявил "кварталовец" Евгений Кошовый.

Российской группе аплодировал народный депутат от "Слуга народа", первый заместитель председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко.

Тем временем концерт "Мумий Тролль" и еще одной группы из РФ "Сплин" анонсируют на Национальном спортивном комплексе "Олімпійський" в это году.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В ноябре набрала необходимые голоса петиция об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РФ . Президент Зеленский передал петицию в правительство, СНБО и СБУ.