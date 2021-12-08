Российские оккупанты убили более 4 тыс. украинских защитников

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. Фото: president.gov.ua

С начала российской агрессии на Востоке Украины погибли 4488 украинских военных.

Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко, пишет УНИАН.

В этот перечень вошли не только военные, погибшие на фронте, но и умершие вскоре в результате ранений.

"Поэтому наша цифра точно не сходится с цифрой Минобороны. Это четыре тысячи 488 погибших", - сказал Куценко.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. 1 декабря российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца. 5 декабря погиб украинский защитник из Львовской области 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. В ноябре 2021 года враг на Донбассе убил еще шестерых украинских военных.