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Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину

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Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину
Зеленский отреагировал на петицию. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете въезда гражданам РФ на территорию Украины или введении визового режима.

Он направил петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов , написал он.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано", – написал президент.

"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", – отмечается в сообщении.

С начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны, отметил Зеленский.

В 2015 году наше государство инициировало остановку действия отдельных положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет). Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2015 г. № 23. Сейчас въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.

С 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины была введена фиксация биометрических данных иностранцев, в том числе граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, включающая, среди прочего, сканирование отпечатков пальцев.

При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в том числе гражданами Российской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска, и проводят дополнительные мероприятия с целью недопущения в Украине тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным. действий на территории нашего государства.

При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в установленном законодательством порядке.

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Петиция активиста Сергея Стерненко об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора Российской Федерации за 10 дней набрала необходимые 25 тысяч голосов поддержки.

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