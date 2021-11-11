Запретить россиянам въезжать в Украину – петиция пошла на стол Зеленскому

Петиция насобирала голоса через 10 дней. Фото: dpsu.gov.ua

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете гражданам РФ посещать территорию Украины получила 25 тыс. голосов.

Об этом стало известно в четверг.

Петиция насобирала голоса через 10 дней. Ее автором является блогер Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте.

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"Теперь перед президентом Зеленским предстал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, то обязан выполнить требования петиции.

Если же он отстаивает интересы граждан РФ, то откажет. Тема петиции особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и cтягивание российских войск к нашим границам. Уже скоро узнаем, какому народу служит наш гарант", - написал Стерненко в Facebook