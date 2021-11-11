Запретить россиянам въезжать в Украину – петиция пошла на стол Зеленскому

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о запрете гражданам РФ посещать территорию Украины получила 25 тыс. голосов.
Об этом стало известно в четверг.
Петиция насобирала голоса через 10 дней. Ее автором является блогер Сергей Стерненко.
"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте.
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"Теперь перед президентом Зеленским предстал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, то обязан выполнить требования петиции.
Если же он отстаивает интересы граждан РФ, то откажет. Тема петиции особенно актуальна, учитывая нынешнее обострение на фронте и cтягивание российских войск к нашим границам. Уже скоро узнаем, какому народу служит наш гарант", - написал Стерненко в Facebook
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине.
Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов.
В ответ Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.
7 ноября от обстрела врага погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады главный сержант Виталий Павлысько. За день до этого во время выполнения боевой задачи погибла сержант отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова.
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